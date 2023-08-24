柯文哲談和解　民進黨酸：只跟兇殘大哥、前科不斷的小流氓和解

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卓冠廷提到，柯文哲所謂的和解，恐怕是從與地方問題人物為伍開始，他細數民眾黨內部的爭議人士，包含民眾黨雲林縣黨部主委王新堯，遭網友踢爆曾涉嫌強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰，也曾因為恐嚇、危害安全，遭判刑3個月；北港區主任李順晟，還持鋁棒毆人，因傷害罪被判刑5個月；嘉義之友會會長王冠鈞，更是前科累累。
卓冠廷說，面對這些爭議，民眾黨發言人陳智菡竟瞎扯民進黨反黑，是不給更生人機會，難道民眾黨和柯文哲為了自己的政治利益，不惜與黑「和解」，毫不在乎社會觀感，這就是柯主席所謂的「新政治」。
卓冠廷痛批，柯文哲拋出世代和解，卻忽略了長期以來口無遮攔，屢發對女性、對弱勢帶有歧視的言論，撕裂整個社會的正是他本人，如2015年3月，柯文哲在一場兩性平等座談會上脫口說出，台灣外籍新娘「已經進口30萬了」；2015年9月，柯文哲又說，流浪狗管理像街友「定時定點餵會不會好一點？」；2016年11月，柯文哲再次失言「把遊民洗乾淨就變成遊客」，「這樣毫不掩飾自己對弱勢群體歧視的人，如今卻拋出要和解，是不是應該先慎重的向社會道歉」。
卓冠廷強調，柯文哲總是嚴以律人寬以律己，以最高標準檢視政敵卻無法反求諸己，帶頭歧視弱勢與地方黑金零距離，高虹安涉貪助理費全黨挺一人，如此雙標的政黨，根本無法世代和解而是給年輕世代最壞的示範，請柯文哲好好正視自己黨內的黑金貪腐問題。