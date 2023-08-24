高層遭團滅？普里格津傳墜機亡　前CIA局長：俄政府或接管瓦格納

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潘內達同時表達憂慮，指出瓦格納集團麾下成員，接下來得對自己的安危提高警覺。
瓦格納戰士過去以來一直活躍於多個非洲國家，包括被馬利政府邀請，協助平定與布吉納法索及尼日邊境的伊斯蘭叛亂。不過多項調查顯示，瓦格納在馬利及中非共和國參與並共謀針對平民的暴行。
普里格津在今年6月底率領瓦格納發動政變，從俄羅斯南部長驅直入莫斯科，最後在白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋之下，結束了這場「短命政變」，並前往白俄羅斯。但普里格津才在前幾日公開一隻似乎在非洲拍攝的影片後，卻在政變滿2個月的這一天傳出疑似墜機身亡的消息。
據俄聯邦航空運輸局稍早正式公布墜機罹難乘客名單，除了普里格津之外，人稱「普里格津的右手」烏特金（Dmytriy Utkin），以及馬卡良（Evgeniy Makaryan）、托特明（Aleksandr Totmin）、切卡洛夫（Valeriy Chekalov）、馬圖耶夫（Nikolay Matuseev）也都在其中。烏特金為瓦格納集團聯合創辦人之一，也是該集團的命名者，同時也是普里格津的得力助手及瓦格納核心人物；切卡洛夫則為普里格津心腹，被美國財政部認為在外可以當作為普里格津行事代表的人物。
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