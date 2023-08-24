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政院通過113年度總預算案　陳建仁：連6年有賸餘、顯示財政健全

▲行政院通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，院長陳建仁表示，連續6年歲入歲出有賸餘，顯示政府財政健全獲有成效。（圖／NOWnews資料照片）
▲行政院通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，院長陳建仁表示，連續6年歲入歲出有賸餘，顯示政府財政健全獲有成效。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（24）日通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，其中歲入歲出皆創下新高，分別為2兆7092億元與2兆8818億元。院長陳建仁也在會中說明，隨經濟表現亮眼，稅收執行優於預期，去年中央政府總決算賸餘大幅成長至近5000億元，已是連續6年歲入歲出有賸餘，顯示政府財政健全獲有成效。

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行政院會今日通過「113年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，陳建仁在會中說明，總預算案在符合公共債務法與財政紀律法等規範下審慎籌編，期在維護財政健全前提下，強化台灣經濟韌性並兼顧環境永續發展、完善社會安全與照顧體系以及充實國防能量，以提升國家整體競爭力。

陳建仁指出，維持財政健全是國家永續發展的重要基礎，近年來在國內經濟穩健成長帶動稅收持續增加，以及政府落實各項支出的表現下，國家財政持續改善，隨著經濟表現亮眼，稅收執行優於預期，去年中央政府總決算賸餘大幅成長至近5000億元，已是連續6年歲入歲出有賸餘，顯示政府財政健全獲有成效。

陳建仁說明，後續配合立法院審議預算，請各部會首長務必確實掌握各項重點施政目標，熟稔部會計畫及預算編列內容，對外要能清楚論述說明，也應主動與立法院朝野各黨團及委員溝通，避免預算遭重大刪減、凍結，影響明年度各項施政成效。

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