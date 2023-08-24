新竹棒球場檢測報告出爐　專家：排水不良、土壤未達標準易受傷

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市府表示，針對球場排水問題，本次報告提及，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險；降雨及草皮積水後，排水速度會很慢，在雨期時將很難進行比賽。
至於表土層下方之清碎石層，報告顯示其含有細小的石塵顆粒，這些顆粒被鎖定且太過緊實，以至於水份無法進入此層以下的排水系統。這種材料通常不被批准作為運動場場地的生長介質或排水材料。
報告亦指出，內野土壤成分未達職業標準，甚至未達高中、公園、綜合休閒場館的一般標準，沙子、淤泥和粘土的比例也不符合棒球場的行業標準。欲解決上述問題，報告建議要重建表土層及去除清碎石層。
市府表示，經科學儀器及專家檢驗後，報告描述之球場狀況與2022年7月20日由職棒球員工會所提出球場使用回饋心得相符。依據該份回饋心得指出，內野紅土區稍嫌鬆軟、不夠紮實、顆粒過大、含沙量及碎石粒過多，容易積累體能負擔及下半身運動傷害;外野草皮相較於其他球場感覺過硬、撲接時容易造成運動傷害。本次檢驗報告，同時也釐清3月份新竹棒球場工程體檢會議會勘時，球場曾出現多日未降雨而水坑積水處卻遲遲無法排水之滿溢現象。
市府表示，後續將儘速召開新竹市立棒球場工程體檢會議，針對BrightView提出的改善評估建議，研擬棒球場的具體改善方案及期程，還給市民一座能夠安全舉辦比賽的棒球場。
市府表示，本次檢驗報告原文優先提供新竹市議會棒球場改善監督小組，並將上網供新竹市市民及廣大球迷朋友檢視以昭公信。
市府並澄清表示，有關議員詢問報告送達市府時程，BrightView總經理Chad Olsen 於2023年7月13日來台進行新竹市立棒球場檢測場勘，當時即約定1個月後提供球場報告，市府亦於8月14日（一），也就是1個月後第1個工作日收到報告，以上均按照工作期程安排。市府表示，後續亦多次召開會議，研討報告內容及後續改善方案，並刻正與 BrightView 確認球場改善方案中，相關行政作業皆確實且迅速進行中。