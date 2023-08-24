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美售台F-16搜索追蹤系統　專家：有助反制共軍匿蹤戰機

▲「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）提供戰機搜索目標發出的熱訊號。（圖／美國空軍）
▲「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）提供戰機搜索目標發出的熱訊號。（圖／美國空軍）

記者呂炯昌／台北報導

美國國防安全合作局（DSCA）美東時間23日宣布，國務院批准售台F-16的「紅外線偵蒐追蹤系統」（IRST），金額約5億美元（約新台幣159億元），行政部門已進行知會國會程序，可望在1個月後正式生效。專家表示，IRST有助增強空軍F-16V戰機搜索共軍匿蹤戰機能力。

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國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，IRST是提供戰機除了雷達之外另一種搜索目標模式，理論上，可以不開啟雷達去搜索敵機的紅外線反射訊號，能增加自身安全性，提升國軍F-16戰機對中共殲20匿蹤戰機的偵蒐能力，同時抵銷彼此間的技術差距。

揭仲舉例，假如雷達顯示共軍殲20戰機距離台灣約100公里，但實際上可能少於100公里，若有了IRST輔助，將能讓前線飛行員判別確切敵距離，增加應處時間。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，IRST作動的原理是偵測航空器排氣或是機身摩擦的熱度，對低雷達截面積（RCS）目標很有效果，美軍售台的應是洛克希德馬丁公司研發的「軍團級」IRST21系統，有效範圍約150至160公里，發現目標後可以傳給AIM-120先進中程空對空飛彈後，進行視距外接戰。

蘇紫雲表示，IRST可以作為雷達的輔助，若空中發現可疑熱紅外線目標時，F-16V戰機的電子掃描陣列雷達（AESA radar）可以集中掃描，IRST等於給飛行員更多作戰彈性，未來聯網作戰時，可以2至3架F-16戰機建構「複眼系統」，從不同空域進行A看B打，或是熱影像重疊起來變成3D圖像，判定空中目標。

蘇紫雲說，戰機IRST系統的始祖是配備在F-14戰機上，但當時系統偵蒐範圍只有16公里左右，後來是俄系戰機在發展，直到中國發展出殲20隱形戰機，並開始服役後，美軍才自覺雷達系統不足，與洛馬合作發展IRST系統。不過，蘇紫雲指出，空軍新購F-16V戰機已內建IRST系統，這批軍售的IRST系統應該是採外掛模式，配置在現役升級型F-16V戰機上。

▲F-14戰機因為電影「捍衛戰士」( Top Gun )而成名。（圖／美國海軍）
▲戰機最早的IRST系統是配備在F-14戰機的機鼻上。（圖／美國海軍）

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