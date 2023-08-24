美售台F-16搜索追蹤系統　專家：有助反制共軍匿蹤戰機

我是廣告 請繼續往下閱讀
揭仲舉例，假如雷達顯示共軍殲20戰機距離台灣約100公里，但實際上可能少於100公里，若有了IRST輔助，將能讓前線飛行員判別確切敵距離，增加應處時間。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，IRST作動的原理是偵測航空器排氣或是機身摩擦的熱度，對低雷達截面積（RCS）目標很有效果，美軍售台的應是洛克希德馬丁公司研發的「軍團級」IRST21系統，有效範圍約150至160公里，發現目標後可以傳給AIM-120先進中程空對空飛彈後，進行視距外接戰。
蘇紫雲表示，IRST可以作為雷達的輔助，若空中發現可疑熱紅外線目標時，F-16V戰機的電子掃描陣列雷達（AESA radar）可以集中掃描，IRST等於給飛行員更多作戰彈性，未來聯網作戰時，可以2至3架F-16戰機建構「複眼系統」，從不同空域進行A看B打，或是熱影像重疊起來變成3D圖像，判定空中目標。
蘇紫雲說，戰機IRST系統的始祖是配備在F-14戰機上，但當時系統偵蒐範圍只有16公里左右，後來是俄系戰機在發展，直到中國發展出殲20隱形戰機，並開始服役後，美軍才自覺雷達系統不足，與洛馬合作發展IRST系統。不過，蘇紫雲指出，空軍新購F-16V戰機已內建IRST系統，這批軍售的IRST系統應該是採外掛模式，配置在現役升級型F-16V戰機上。