輝達加持！台股終場漲193點 AI股開高走低、換軍工與網通接棒夯
輝達財報與展望超乎市場預期，台北股市今（24）日早盤一度大漲240多點，來到16822點，不過盤中AI概念股開高走低，台股終場漲193點，收在16770點，重返月線，漲幅逾1%。權值王台積電漲逾2%，其他重要電子股，如聯發科漲近3%、鴻海漲2.8%。而AI概念股多由紅翻黑，尤其是緯創與智原跌2%與1%多，英業達與緯穎也跌1%多，廣達小漲。而今日盤面焦點轉為國防軍工與網通族群，寶一、雷虎、千附精密、智邦與兆赫都漲停作收。
記者許家禎／台北報導
台北股市因盤中AI概念股開高走低，台股終場僅漲193點，收在16770點，漲幅逾1%。權值王台積電漲逾2%，收在564元，聯電也漲2%。其他重要電子股，如聯發科漲近3%、鴻海漲2.8%。南亞科、華碩、日月光漲2到3%、大立光弱勢走跌2%以上。
大家關注的AI概念股多由紅翻黑，尤其是緯創、神達、智原、廣明跌1到2%多，英業達與緯穎也跌1%多，廣達盤中一度翻黑，尾盤拉抬終場僅小漲，僅技嘉漲5%以上，相對強勢走高。高價AI股世芯-KY與健策則漲4%。創意漲1%、勤誠收在平盤附近。
而今日盤面焦點在軍工國防與網通族群！寶一、雷虎、千附精密漲停作收，晟田、長榮航太漲7%以上。網通族群中的智邦與兆赫同樣漲停作收，耀登也幾近漲停，佳邦與華星光漲4到5%。