中市觀光旅遊　體驗選好客民宿

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府觀光旅遊局表示，取得好客民宿標章的26家民宿分別為默默旅宿、星月文旅、橄欖樹農莊、花田民宿、松之戀、閒情驛棧民宿、波波的家、木佃軒民宿、紅磚小屋、法格斯-石光、悄悄話旅宿、東海小時光、曾家邨、火柴盒、框框背包客棧、初心旅行農莊、日光山林、秀禾宇庭園民宿、離家出走、月湖老家、62巷背包客棧、和和旅宿、沐漁書房、農村城堡耕牛園、石岡森林及屋頂上的天空，每家好客民宿樣態多元，是台中旅遊住宿典範，以好客精神為使命。
觀旅局指出，為持續促進及激勵旅宿業服務水準，每年度邀請具評選經驗的委員至民宿現場輔導並交流意見，針對好客民宿評核項目現場實勘並提出改善建議，期望台中市民宿的質與量都能持續提升，營造友善的觀光住宿環境，帶動整體觀光旅遊的服務精神。
此外，今年台中市也獲得外國網紅「Prozzie」YT評比全台最好玩的縣市第二名佳績，原因是食物好吃、當地人都很友善、風景也很壯觀、生活機能非常好，而好客熱情的優勢與豐富的觀光資源也是台中觀光旅遊屢屢拚出佳績原因之一。
觀旅局表示，在台中住民宿不僅能感受自然景色的優美，更能深度體驗在地生活及文化，例如在民宿DIY客家擂茶、搗麻糬、手工餅乾與披薩、學習木藝、葉子拓印等，還可以預約採果、餵牛、撿雞蛋等體驗。