賴品妤記者會疑遭推擠！黃揚明曝影片：比較像自己撞到攝影機腳架
民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，離開時遭到多家媒體追問父親賴勁麟的雲豹能源相關議題，過程中因記者蜂擁而至造成推擠，疑似讓賴品妤摔倒在地，她事後痛批「下週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」，而資深媒體人黃揚明在臉書發布第三視角影片，並表示賴品妤跌倒，「比較像是自己撞到攝影機腳架被絆倒，再說中天記者推她」。」
記者孫唯容／綜合報導
雲豹能源卻靠綠能政策營收攀上百億元，賴勁麟辭去董座被認為是為女兒選情止血，賴品妤今天出席醫藥記者會受到媒體瘋狂追問，而面對蜂擁而至的媒體，賴品妤疑似因為推擠，隨後跌倒在地，手上握著的飲料也打翻。
事後，賴品妤在臉書抒發心情，發文砲轟《中天新聞》記者，在完全無關的醫療記者會現場被狂追，自己因而摔倒在地，東西也灑了一地，該位記者上周也在她回答完提問後，一直不斷跳針詢問問題，在她離去時惡意移花接木成烙跑。
賴品妤說，今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問她已回答過的問題，自己也不厭其煩的逐一回答，當時自己在受訪離去後，該記者在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中，她也因此摔倒，「請問《中天新聞》，下一周我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」
對此，黃揚明也在臉書PO出第三視角影片，他表示，記者採訪還是配戴密錄器比較好，不然被指控推人時，很可能沒證據證明自己清白；他認為，今天賴品妤跌倒，比較像是自己撞到攝影機腳架被絆倒，然後說是中天記者推她。