全家迎中元節！明起特大美式、奶茶「買1送1」 好神公仔復刻回歸
中元節即將於8月30日到來，還記得過去「拜請！拜請！」朗朗上口的一首歌嗎？全家歡慶中元節將勾起16年前回憶的「好神公仔」復刻回歸，在私品茶杯身、麵食、飯糰外包裝都可以看到好神的蹤跡外，還有一組8尊的設計印章，滿滿回憶殺一定要收藏。此外，全家明起至27日康康五活動限定，特大美式、鮮露醇奶茶、牛奶雪糕、可口可樂等都有買1送1優惠。7-11門市今（24）日起至26日限時3天，大杯美式／大杯拿鐵同品項第2杯10元（冷熱可任選）。
記者鍾怡婷/綜合報導
每週五最期待的「全家康康五」來了，全家8月25日起27日限定，推出8樣夯品買1送1，包含特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）都是買1送1優惠；可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）通通都有3天買1送1好康優惠。
並且迎接中元節到來，16年前掀起旋風的好神公仔復刻回歸，還記得「拜請！拜請！」這首大街小巷都會唱的歌嗎？滿滿回憶殺的好神公仔宣布回歸，將保留當時的印章設計，每組共有八尊神明，分別是愛情順利的月下老人、財運亨通的財神爺、有最強天后之稱的媽祖、學業進步的文昌帝君等，還有觀音菩薩、福德正神、鍾馗、關聖帝君等，即日起可以以400點+799元或是2000點+699元整組收藏，首批限量6000組，經典回憶一次擁有，讓大家好運攏總來。
本次好神公仔也躍上私品茶杯身及全家鮮食包裝，即日起推出「好神祈願杯」共有粉色及藍色兩款，分別有不同的好神在杯身上，同時私品茶全品項享第二杯7折優惠，讓你購買私品茶的時候可以好運帶著走，另外還有4款中式麵食、5款大口飯糰都可以看到好神蹤跡，中元節有拜有保庇，把好神隨身帶著走。
7-11則是今起開跑週末輕鬆價優惠，8月24日至26日門市限定，大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元）同品項第2杯10元，同品項冰熱可任選；珍珠椰果四季春青茶（原價60元）、檸靜時光冰磚精品美式、橙香陽光冰磚精品美式（原價120元）也有第2杯10元優惠。