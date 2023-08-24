大谷翔平手肘韌帶撕裂傷！醫曝「至少休6至8週」：不排除動刀可能
美國職業棒球大聯盟（MLB）「二刀流」好手大谷翔平，今（24）日擔任先發投手僅投1.1局就退場，賽後經檢查，洛杉磯天使球團指出，大谷翔平右側手肘內側副韌帶（UCL）出現撕裂傷，本季無法再以投手身分出賽，但打擊還有機會。基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，就算大谷翔平本季還有可能上場打擊，但以醫師角度，輕微的韌帶撕裂，大概要休息6至8週較為保險，嚴重甚至要觀察3個月，至於是否可能開刀，仍要視醫療團隊評估實際傷情。
記者張志浩/綜合報導
詹益聖說明，由於投手在進行投擲時，手肘需要用到極大的力量彎曲，尤其投出變化球時，韌帶產生的應力作用更為劇烈，因此棒球選手較容易出現手肘韌帶的傷勢，在臨床經驗來看，輕微的韌帶撕裂傷保險要休息6至8週，嚴重要觀察3個月或動刀，因此本賽季前不讓大谷翔平上投手丘是必要的選擇。且大谷翔平過去曾動過Toomy John手肘韌帶置換手術，若不慎導致做過手術的韌帶又斷裂，對未來的投手生涯很不樂觀。
至於大谷翔平的打擊部分，詹益聖提及，由於打擊和投球手部運動型態不同，除了舉起的高度不同外，手肘使用的力道、頻率和旋轉角度相較於投球都較小，因此若是較輕微的韌帶撕裂，在經過充分休息後，對打擊影響相較小。不過仍要注意揮棒可能導致受傷，或提前返回球場帶來的隱憂。
現階段來看，大谷翔平實際的傷勢嚴重程度還不明朗，詹益聖指出，後續治療可能還是用復健、打PRP（增生治療）、搭配適時的生物治療為主，相信專業球團的醫療團隊會審慎評估大谷翔平的狀況；詹益聖也提醒，現在各國的基層棒球常有投球數限制，為的就是保護小選手的手臂，若有在從事相關運動的民眾，發現手肘有不自然的疼痛、不適感，就要馬上反映，或就醫進行超音波、X光，儘早觀察處理。