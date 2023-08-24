輝達加持但AI股翻黑不領情　分析師解析4大族群龍頭「還有機會」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原本早盤廣達再創新高，創意也有5%漲幅，緯創、健策、英業達漲3%，緯穎、廣明、智原漲1到2%，但盤中賣壓沉重，AI概念股多由紅翻黑。尤其是緯創、神達、智原、廣明終場跌1到2%多，英業達與緯穎也跌1%多，廣達終場僅小漲，僅技嘉漲5%以上，相對強勢走高。高價AI股世芯-KY與健策則漲4%。創意漲1%、勤誠收在平盤附近。
分析師艾綸以AI四大族群龍頭來看，ODM電腦代工廣達在8月初到8月中這段時間，不斷突破小前高、頸線的位置，W底成立，也就是說之前都是守住頸線壓力區250元附近，等到輝達財報出來，廣達今日早盤也順勢創高。艾綸建議投資朋友短線可以觀察支撐的MA10、10日均線，這條線沒有去跌破之前，廣達都會持續偏多，也可以將10日均線設為停損點，收盤跌破的話就當做一個停損點。
散熱龍頭奇鋐今日盤中漲停板，後來漲停打開，收漲8.7%，來到387元的位置。艾綸指出，奇鋐今天利多之前也是遇到370元關卡過不去，從7月底到8月中形成短線上的廂型壓力區，今天漲停做出突破，則是創一個月以來的高點，因此他預估後續還可以期待有高點持續出現，投資人短線支撐區就是370元，只要跌破370元就當做停損點止血。
板卡大廠技嘉，今日盤中漲停打開，終場漲19.5元，收在354元，漲幅5%以上。技嘉表現高點不過高，但低點也沒有破前低，7月25日之後都做整理的狀況，短線可以防守月線，只要月線守好就沒問題，等利多一來，停利點就可以向上抓，但短線上獲利局勢還沒有拉開前，10日均線也可以當作停損點。
至於伺服器機殼大廠勤誠，一樣也是之前7月底都在做修正，處在相對低點守了一個W底，是短線的支撐型態，今日最高點來到248元的位置，盤中挑戰但遇上壓力過不去，終場收在平盤234元。不過看勤誠昨日打出一支小腳218.5元，其實可以當作短線的停損點，由此看來未來還有機會向上走堅。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。