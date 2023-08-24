全台高達四百萬人有頭暈！　 「１運動」治頭暈也可以不用藥

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前庭功能失調 造成眩暈原因廣泛的頭暈包含看出去景象會轉的「眩暈」和不會轉的「暈」。台中慈濟醫院神經內科醫師張滋圃說，造成眩暈的原因很多，其中前庭功能失調是導致眩暈的主因。前庭系統是掌管平衡感的系統之一。臨床實證病人透過前庭復健的物理治療方式，每天做並持續一個半月至三個月就能有效改善症狀。
他指出，目前在臺灣的頭暈治療大多採口服藥物，但長期服用藥物，不僅會延緩平衡感恢復，更有可能反效果造成頭暈等副作用。
前庭復健運動 改善功能障礙台中慈院物理治療師廖玟玲表示，「手伸直比一，頭往右再往左」前庭復健運動是針對前庭功能障礙導致的頭暈，由物理治療師設計一套運動練習計畫，經醫師評估確認頭暈成因後，為病人量身打造一套運動，對大部分慢性頭暈都有一定程度效果。
受暈眩困擾卅幾年的詹小姐直呼：「動作一點都不難」，認真照著教學做，希望能不吃藥就處理好頭暈。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58955
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