趙寅成私下超保護韓孝周的禮物！「護愛線索曝光」根本玄彬孫藝真
韓劇《MOVING異能》由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、金成均、金熙元、文盛瑾、李正河、高允貞、金道勳等人主演，8月9日在Disney+ 一上架就締造許多討論，除了新穎的劇情，男女主角韓孝周、趙寅成私下互動也成為焦點，觀眾甚至認為「他們就是下一對玄彬、孫藝真（銀色夫妻）」。
記者陳雅蘭/綜合報導
韓孝周、趙寅成近期為了宣傳《MOVING異能》，跑透行程做宣傳、接受各媒體採訪，其中在《Harper's BAZAAR Korea》的訪問最受矚目，他們每回答一個問題，趙寅成都會「大力」稱讚韓孝周，甚至幫忙「搶答」，其中一題為「最喜歡的食物」，趙寅成直接幫她說「海苔」，因為韓孝周日前在節目上提到海苔後，使該品牌賣到缺貨；韓孝周更送了「3箱海苔」給趙寅成，趙寅成立即說：「真的很好吃！」但其中1盒是要給車太鉉，趙寅成最後決定3箱都私藏，韓孝周詢問：「為什麼？」他回：「因為我要自己吃！」讓韓孝周非常震驚。
當記者問道：「不當藝人會當什麼？」趙寅成表示以韓孝周的臉蛋、身材與演技，就是「當藝人的料」，更覺得她留在韓國太可惜，非常適合到國外發展、當好萊塢演員，大喊：「她太優秀了！」
韓孝周被趙寅成吹捧到相當害羞，頻喊：「我不想去那裡，我要留在韓國，我為什麼要走這麼遠？」她也表示從小就接觸高爾夫，若沒出道的話，現在應該會成為一名高爾夫球選手，趙寅成接著補充：「或是出色的健身教練！」
趙寅成也透露，自己有跆拳道4段，當演員前曾想過要經營跆拳道館，「因為教小朋友們會很有成就感」，韓孝周點頭認同，但也默默說：「你長這麼好看，不當演員要做什麼。」
看完韓孝周跟趙寅成的訪問後，許多網友對此表示，上一次看到訪問氛圍好、默契感十足的螢幕CP，就是《愛的迫降》玄彬跟孫藝真，非常希望韓孝周、趙寅成能跟玄彬、孫藝真一樣「假戲真做」，笑說：「這不結婚的話，很難收場！」