830小學開學日！小一文具「橡皮擦、鉛筆」選法公開：大塊未必好
8月30日是小學的開學日，即將有一批小一新生加入校園，新生家長開始焦慮該如何準備孩子的開學文具。根據小一聯盟FB社團有經驗的家長分享，建議小一家長先不要急著買，等各班老師準備「購買清單」再出手，因每班級導師需求不同，甚至會有指定的品牌或規定的款式。至於最基本的鉛筆和橡皮擦，款式多，該怎麼挑選也成為小一家長討論的話題之一，有經驗的家長表示：「便宜好用才是重點」，尤其橡皮擦容易被玩到不見，一次多買幾顆屯起來備用。
記者周淑萍/綜合報導
鉛筆、橡皮擦款式相當多，小學老師建議，文具用品、鉛筆盒盡量不用卡通圖案款式，避免小孩上課分心拿起來把玩。至於鉛筆的選擇，手力弱的孩子鉛筆要買粗一點，手力尚可的話，則可自由選擇粗細，筆芯色都要深一點，但不可使用自動鉛筆，因小一的孩子，手的力道還不是控制得很好，筆芯容易斷，或是自動鉛筆故障，可能會讓孩子分心處理自動鉛筆，影響到上課。另外，三角形、六角形、洞洞筆都有家長推薦，可以幫助小孩握筆。
橡皮擦部分，有經驗的家長大多認為選擇「便宜好用」就好，因為孩子的橡皮擦通常不是用完的，大多是遺失，或是玩到變小塊。因此可以一次多買幾顆囤起來備用。市售有超大顆的橡皮擦，雖然可以避免遺失，但小孩的手還小，不好擦也不方便攜帶，建議放在家裡使用。而「姓名貼」也很重要，連彩色筆都要一支一支貼上，家長笑說這樣才能增加文具存活機率。
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