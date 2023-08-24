屏東藝術館9月演出「阿卡貝拉音樂劇」

屏東縣政府自製節目，精彩阿卡貝拉音樂劇將於9月登場，由多支優秀聲樂團隊共同合作，為觀眾獻上感人至深的音樂之旅。文化處表示，演出將於9月10日下午2點30分，在屏東藝術館舉行，這場演出全區票價200元，同時推出文化幣優惠方案。喜愛阿卡貝拉的音樂愛好者絕不能錯過。
記者莊全成／屏東報導
今年南國音樂節呈獻的阿卡貝拉音樂劇《勝利食堂三部曲》，匯聚了寶齡爵仕人聲樂團、La Bee彼人聲樂團、補給艦人聲樂團三支團隊的卓越才華，與「麥子劇場」攜手共同演出。故事情節溫馨有趣，仿彿帶觀眾回到過去美好的時光，這場音樂劇將為週末增添一抹藝文的饗宴。
劇情描述了三個動人的故事，都發生在勝利星村的小食堂。透過橋段《別來無恙》、《閨蜜》和《幸福的味道》，觀眾將進入不同人生場景，感受愛情、回憶和成長的情感。這次的演出不僅展示了團隊成員優美的歌聲，更用獨特的阿卡貝拉風格詮釋經典流行歌曲，為觀眾帶來視覺和聽覺的雙重享受。
文化處指出，阿卡貝拉音樂劇是縣府持續培育的成果之一，而今年更以勝利星村為背景，帶出了故事的情感深度。觀眾除了欣賞出色的演出外，還能透過文化幣優惠方案，以優惠價格購票。喜歡阿卡貝拉音樂風格的朋友，可透過OPENTIX兩廳院文化生活或「屏東藝遊」官方臉書粉絲團瞭解更多詳情。