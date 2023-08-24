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遭記者推倒？賴品妤控中天記者推人　鍾沛君批「假摔仔」手段低級

▲賴品妤指控中天記者推他，但根據柳采葳提供的影片可見，賴是自己跌倒，記者還攙扶她。（圖／截圖自影片）
▲賴品妤指控中天記者推他，但根據柳采葳提供的影片可見，賴是自己跌倒，記者還攙扶她。（圖／截圖自影片）

記者邱新博／台北報導

民進黨立委賴品妤因父親賴勁麟的能源公司爭議被外界關注，賴品妤在今（24）日出席記者會後受訪時，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追不慎跌倒在地，並直接對記者喊「你為什麼推我？」。曾任記者的台北市議員鍾沛君也拿出影片還原真相力挺記者，直批賴無法回答問題當眾假摔，手段低級。

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賴品妤今出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會，沒想到離場時現場卻發生推擠，賴品妤跌倒在地，隨後對記者大喊「你為什麼推我！」事後更在臉書發文表示自己遭記者狂追而摔倒在地。

對此，曾經擔任記者以及主播的鍾沛君也在臉書發出影片，直批賴品妤「妳個假摔仔，好了啦！」她說，說穿了，就是賴品妤無法回應記者追問，為什麼女兒在台灣反服貿，收割政治紅利，爸爸卻搞服貿協會，發兩岸財。妳不答，記者就只好問，雲豹公主跑得快，記者只能追的更快。

鍾沛君表示，結果，賴品妤急了，就在眾目睽睽之下上演「碰瓷」假摔，誣賴記者推她，還火速發了臉書討拍，整個一條龍造謠，手段未免太低級。

鍾沛君說，「那不就好在現場有多家媒體記者，眼睛在看，攝影機在拍，手機也在拍，馬上可以『電視輔助判決』還原真相」，否則被誣賴的記者，只怕百口莫辯，會活活被小公主親衛隊的口水淹死。

她最後也力挺該中天記者：「認真的記者，認真地採訪，謝謝你，挺你！」

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