2023陸劇攻略／男神TOP 5！《長相思》鄧為、《蓮花樓》成毅爆紅
2023年陸劇推薦！轉眼間暑假即將結束，《NOWnews今日新聞》精選5部強檔，帶讀者看看今年陸劇紅什麼？不管是仙俠古裝劇、現代偶像劇、懸疑推理劇、還是架空歷史劇，題材豐富多元、各受擁護，人氣小生《玉骨遙》肖戰、《我的人間煙火》楊洋、《安樂傳》龔俊、《蓮花樓》成毅、《長相思》鄧為更是目前最夯的「陸劇男友」。
記者羅凌筠/綜合報導
肖戰在《玉骨遙》飾演仙界第一美男，明知與女主角任敏相遇會折壽，仍難以違背愛意收對方為徒，宿命卻注定男主角胸懷家國，為求百姓和平殺了男二「止淵」，他見女主角提劍為男二復仇而萬念俱灰，握住任敏的劍刺向自己，師徒反目的虐戀非常揪心。
《我的人間煙火》講述一對分手10年再復合的情侶的故事，楊洋穿上消防員制服扮作「最帥打火英雄」，與王楚然飾演的急診室醫生共譜浪漫的職人戀愛情節，兩人在劇中一起經歷震災搶救行動，在生死關頭更加確定彼此心意，復合後瘋狂撒糖，高顏值的組合賞心悅目，看得觀眾甜滋滋。
迪麗熱巴在《安樂傳》是前朝帝王孤女，喬裝成一介平民，接近當朝太子龔俊主動求婚，為蒙受冤屈的家族展開復仇，劇中迪麗熱巴常常對正經八百的龔俊出言調戲，「烈郎怕纏女」的反差喜感輕鬆又逗趣，由龔俊詮釋起風度翩翩的太子被窘迫倒追，萌翻許多粉絲的少女心。
帶有懸疑色彩的《蓮花樓》，描述成毅飾演的武術天才「李相夷」在一次東海比武後下落不明，10年後李相夷化名遊醫李蓮花，攜手金鴛盟盟主、公子方多病闖蕩江湖、屢破奇案，以緊湊又充滿懸念的情節，在一片愛情劇中異軍突起，成毅也以高智商神探的形象，再次擄獲網友喜愛。
大陸男神鄧為在古偶《長相思》化身九尾狐，愛上救了自己一命的江湖女醫，以純情妖精的美男子一角爆紅。《長相思》最為人津津樂道的是多男搶一女，張晚意飾演的「瑲玹」走霸道總裁路線、檀健次飾演的「相柳」走暖男路線，女主角情歸何處成為熱議話題。