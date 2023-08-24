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李玉璽爆因李亞明魔鬼教育　「一個字唱20分鐘」嚇到排斥音樂

▲李玉璽（後）因受到爸爸李亞明小時候的魔鬼教育影響，曾被要求「一個字唱20分鐘」，讓他一度排斥音樂。（圖 / 《麗璽咧敢》提供）
▲李玉璽（後）因受到爸爸李亞明小時候的魔鬼教育影響，曾被要求「一個字唱20分鐘」，讓他一度排斥音樂。（圖 / 《麗璽咧敢》提供）

記者薛羽彤、實習記者郭亘芸/綜合報導

藝人李玉璽近期與嘻哈歌手「美麗本人」聯手主持Podcast節目《麗璽咧敢》，李玉璽的爸爸是音樂人李亞明，有著強大音樂背景及底子的他，在談到喜歡音樂的淵源，卻否認和爸爸李亞明有關。

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▲李玉璽（左）與美麗本人互動相當活潑。（圖 / 《麗璽咧敢》提供）
▲李玉璽（左）與美麗本人互動相當活潑。（圖 / 《麗璽咧敢》提供）
李玉璽提到，自己小時候非常喜歡音樂，但因為爸爸太過嚴厲，而漸漸對音樂產生陰影，他更爆料：「有次我邊玩線上遊戲、邊放歌跟著哼唱，結果我爸就衝到我房間說『唱歌可以這樣唱喔』，叫我把電腦關掉，站起來認真練唱。」甚至他只要一個字唱不好，就要反覆唱20分鐘，嚴厲的魔鬼教育也讓他開始排斥音樂，他表示：「我當時想說，我以後不要和我爸做一樣的事情，輕鬆的事情變得好不輕鬆。」

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▲李玉璽（左）的爸爸是音樂人李亞明。（圖 / 資料照）
到了國中，李玉璽開始創作音樂把心事表達出來，發現自己還是很喜歡音樂，在確定目標後，國中開始放學後就去上音樂課，所以對於學生時期都忙於學音樂，沒能體會學生在校自由自在、充滿課外活動的快樂生活而感到遺憾。

美麗本人則認為，李玉璽的成長經歷滿好的，因為自己是在傳統升學教育體制下成長的，跟一般學生一樣會去補習，但也沒因此成績較好或找到自己的興趣，若能早點有目標，就可以早點開始往那個方向前進，更早社會化、與社會接軌。
 

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