偷7次香油錢！廟方「粗估損失20萬」 嫌落網要求向媽祖下跪懺悔
位於彰化縣埤頭鄉合興宮，供俸的是「炸彈媽祖」，日前卻傳出香油錢不翼而飛，警方獲報後展開追查，鎖定一名洪姓男子，從7月中旬就開始潛入合興宮，行竊次數高達7次，粗估竊取金額將近20萬元，且有竊盜及毒品危害防制條例前科，經專案人員檢具該嫌數次在合興宮行竊相關證據，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，昨（23）日晚間將洪嫌拘提到案，訊後移送彰化地檢署。而洪嫌落後後，還向警方要和媽祖懺悔，便由警方戒護到媽祖殿前跪拜。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，事件源於合興宮管理委員會1名委員的孩子，將第一筆工作薪水「大紅包」投入香油錢箱，來感念炸彈媽祖對他的庇佑，不過當委員詢問宮內財務人員「有沒有收到一包大紅包？」時，財務人員表示沒有，一查才發現香油錢遭竊；北斗分局埤頭派分駐所獲報後，指揮員警追查，發現一名竊盜及毒品危害防制條例前科的洪姓嫌犯疑似涉案，並且從7月中旬，就開始於凌晨時段潛入合興宮，不斷以長條物向箱內黏取香油錢，行竊次數高達7次，廟方粗估損失金額約20萬元。
警方經確認竊嫌特徵後，擴大調閱周邊監視器影像，並在專案人員檢具該嫌數次在合興宮行竊相關證據，報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，23日晚間將洪嫌拘提到案，起出作案衣著等相關證物，但竊得的財物均遭拿去買毒品。
據了解，當洪嫌被逮捕後，還向警方要求「我想和媽祖懺悔！」，警方只好戒護其至媽祖殿前，而他則在媽祖神像跪拜懺悔。全案經偵訊後，警方已依竊盜及毒品危害防制條例移送彰化地檢署。
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