李明川為單曲燒百萬飛巴黎拍MV！爆感情空窗9年：被當sugar daddy
以造型師轉型成全方位藝人的李明川首次發行單曲〈就是喜歡你〉，該曲成為三立VBL《絕對佔領》片頭曲，他在戲裡也有客串演出，與男主角CP蕭鴻、毛祁生有對手戲。今（24）日他出席單曲記者會，受訪時表示為了單曲還特別飛到巴黎拍MV，總共花費近百萬元，此外，他也自爆感情已空窗9年，不僅曾被當sugar daddy，更被當成進入演藝圈的跳板，讓他無奈直呼：「我覺得我都自身難保，怎麼幫？」
記者郭佩蓉/台北報導
李明川今日受訪，表示唱歌其實是他一直以來不願觸碰的，因為他的聲音介於男女之間，去KTV唱歌時，聲音太好認，讓他感到很尷尬，「就有點魔咒」，他大學時更曾因為唱歌會動來動去沒入選合唱團，讓他非常挫折，開始懷疑自己唱歌能力，「這次就挑戰自己，憲哥之前說我不知足，我現在希望在工作領域內挑戰自我，很多時候在人生的低谷、情緒低落時會逃避，我反而是想去迎接他、戰勝他，在唱歌的過程中就像是在跟自己對話」。
李明川談到單曲，表示為了單曲還特地飛到法國巴黎去拍MV，總花費近百萬元，「滿幸運這次廠商都滿支持，集結大家的力量，不但讓我出單曲、聯名凍膜，還到巴黎拍MV」，他也透露在巴黎妝髮都自己來，但因為太久沒出國，忘記歐洲插頭與台灣不同，帶去的整髮器都不能用，也臨時買不到轉接頭，第二天拍攝時完全沒做頭髮造型，不過還好在巴黎浪漫的氛圍彌補了這一切。
此外，李明川也談到自己已經九年沒談戀愛，他表示自己在感情中是屬於犧牲奉獻型的，不想看到對方失望的表情，像是買了精品包，若只買自己的就會感到罪惡，最後就會多買一個給對方，更爆料自己到這個歲數免不了被當sugar daddy，或是進演藝圈的跳板，還不只一次，「吃喝玩樂，我覺得付這些是應該的，但生活費這些就是我的底線，sugar daddy這件事到我們這年紀難免被當成這樣，但把我當進演藝圈的跳板？我覺得我都自身難保，怎麼幫你？難不成為了你跟別人睡？」