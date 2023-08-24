快訊／「蘇拉颱風」生成了！週末有機會轉中颱 下週北上撲向台灣
中央氣象局指出，昨（23）日出現在台灣東南方海域的「熱帶性低氣壓」，今（24）日下午2時，正式為升級為今年第9號颱風「蘇拉」（Saola，越南提供，本意為動物名），預估未來將在呂宋島附近海域打轉、滯留，明日到週末往南移動時，強度會慢慢增強，有機會增變成中度颱風。對台灣影響主要從下週二至下週三（8月29日至8月30日）開始，路徑還有很大的不確定性。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員廖經翔表示，蘇拉颱風目前看來，未來路徑可能會像彈簧一樣「又上又下」，最關鍵的時間點將落在下週日（8月27日），颱風慢慢往西移動時，偏北的份量是大是小，因此不排除發布海上警報的可能，由於蘇拉颱風缺乏明顯導引氣流，未來路徑還有很大變數，需要持續觀察。
廖經翔表示指出，蘇拉颱風在明日至下週日時，會出現往南邊掉的情況，這段時間吸收海溫能量後會明顯增強，下週日過後慢慢往西北方移動，屆時蘇拉颱風北轉的角度，就會是侵台與否的關鍵，由於它非常靠近巴士海峽，因此不能排除發布海上警報的可能，陸上警報目前則無法判斷。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則說明，下週二高壓重新增強後，颱風會重新開始動起來，而後續走向的關鍵，則是「高壓增強速度」。若「高壓增強速度快」；則颱風偏北份量少，將穿過巴士海峽前往南海，若「高壓增強速度慢」，則颱風會慢慢往北移動，並從台灣東北方通過；若「高壓增強速度不快也不慢」，颱風則會撲向台灣，對天氣影響最大，一切要等它轉圈轉到一半過後，才會漸漸明朗。