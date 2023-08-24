巷仔內／徐巧芯、張斯綱相繼上民眾黨直播　巧妙避「柯文哲條款」

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據了解，徐巧芯上民眾黨節目之後，黨內的確有質疑聲音，質疑在國民黨全代會前3天上民眾黨的網路節目，踩到紅線。但是國民黨文傳會認為未違反在選舉場合同台造勢的規定，所以最後認定並未違反「柯文哲條款」。
張斯綱昨日上民眾黨《踢批批開講Live》，主持人為民眾黨發言人楊寶楨，來賓為民眾黨新北第二選區提名人李有宜，張斯綱談的題目為中國大陸禁台灣芒果，與徐巧芯一樣，同為巧妙躲過「柯文哲條款」紅線。
比較一下，徐巧芯與張斯綱兩人都與民眾黨主席柯文哲交情良好，民眾黨在兩人的選區並未提名立委參選人，柯文哲甚至勸退有意參選松山、信義選區的民眾黨不分區立委吳欣盈。徐、張兩人上民眾黨的自媒體，除了利用民眾黨的網路節目宣傳外，也有希望獲取民眾黨繼續支持之意，尤其新黨侯漢廷出馬角逐士林北投，侯與柯文哲也是關係良好。
民眾黨內人士表示，由於主流媒體都遭到民進黨把持，為了正確傳達民眾黨的理念，因此民眾黨積極發展自家的自媒體，相較於民進黨YouTube自媒體的訂閱約4.5萬，民眾黨的「民眾之聲」已經有18萬人訂閱，平時有5000人左右上線收看，熱議題時上看萬人。對於藍營小雞積極上他們的自媒體，他們也是始料未及。