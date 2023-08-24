中苗農業新亮點　觀光大使邀你吃國產藍莓

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農村水保署臺中分署長陳榮俊指出，近年積極推動台灣的藍寶石—藍莓，希望將藍莓產業打造為中苗農村新亮點產業，以苗栗後龍為核心，由在地農企業帶領農村社區共同推動，籌組了藍莓產業大聯盟並與其他農政單位跨域合作，以解決產業發展遭遇之困境，讓藍莓產業能順利推動。
參山處長曹忠猷則表示，喔熊組長是台灣觀光大使，粉絲遍及國內外，期盼這次藉由喔熊的知名度連結國產藍莓產品，聯名推出喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒，發揮加乘行銷力道促進商機。
此次活動中的三重好康優惠，搭配樂活聯盟聯合住宿券，在10月1日至12月31日期間入住台中日光溫泉、余舍行旅、來來商旅、台中港酒店、中科大飯店、綠宿行旅、台中芭蕾城堡酒店、福爾摩沙酒店、成旅晶贊、神木谷假期大飯店等10家台中市知名飯店，就有機會享有限量架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒飲品二選一。
沒有入住的民眾，只要在8月31日前到樂活聯盟來來商旅、日光溫泉、余舍行旅，即可用布魯貝莉好康價享用到藍莓的獨家餐點。
另外，包括日光溫泉、台中港酒店、中科大飯店、成旅晶贊台中館、台中芭蕾城堡酒店、神木谷假期大飯店等6家飯店也將搶先上架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒。