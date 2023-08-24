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中苗農業新亮點　觀光大使邀你吃國產藍莓

▲台灣觀光大使「喔熊」邀你來吃藍莓(圖／參山處提供2023.8.24)
▲台灣觀光大使「喔熊」邀你來吃藍莓(圖／參山處提供2023.8.24)

記者柳榮俊/台中報導

台灣觀光大使「喔熊」邀你來吃藍莓！農業部農村發展及水土保持署台中分署與交通部觀光局參山國家風景區管理處聯手合作，今(24)日舉行「布魯貝莉慶典三重奏」喔熊聯名商品宣傳記者會，邀請大家來吃國產藍莓，支持台灣青農及中苗農村休閒旅遊。現場特別邀請到「喔熊」組長熱情推薦，搭配樂活聯盟聯合住宿券，在10月1日至12月31日期間入住，就有好康三重優惠。

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農村水保署臺中分署長陳榮俊指出，近年積極推動台灣的藍寶石—藍莓，希望將藍莓產業打造為中苗農村新亮點產業，以苗栗後龍為核心，由在地農企業帶領農村社區共同推動，籌組了藍莓產業大聯盟並與其他農政單位跨域合作，以解決產業發展遭遇之困境，讓藍莓產業能順利推動。


參山處長曹忠猷則表示，喔熊組長是台灣觀光大使，粉絲遍及國內外，期盼這次藉由喔熊的知名度連結國產藍莓產品，聯名推出喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒，發揮加乘行銷力道促進商機。


此次活動中的三重好康優惠，搭配樂活聯盟聯合住宿券，在10月1日至12月31日期間入住台中日光溫泉、余舍行旅、來來商旅、台中港酒店、中科大飯店、綠宿行旅、台中芭蕾城堡酒店、福爾摩沙酒店、成旅晶贊、神木谷假期大飯店等10家台中市知名飯店，就有機會享有限量架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒飲品二選一。


沒有入住的民眾，只要在8月31日前到樂活聯盟來來商旅、日光溫泉、余舍行旅，即可用布魯貝莉好康價享用到藍莓的獨家餐點。


另外，包括日光溫泉、台中港酒店、中科大飯店、成旅晶贊台中館、台中芭蕾城堡酒店、神木谷假期大飯店等6家飯店也將搶先上架喔熊藍莓氣泡水及喔熊藍莓啤酒。

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