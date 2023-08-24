福島核廢水排海！香港反彈「急禁水產」　專家籲：3種海鮮少吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
香港政府自24日起禁止日本10個都或縣的水產品進口，包括栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣。梁美儀表示，他相信香港區政府會妥善把關，確保能夠進口的水產品都可以安心食用。
不過梁美儀同時也建議，應少吃大型魚類，如黑鮪魚，由於此魚類是食物鏈上層，會吸入不同汙染物，或對人體有害，因此「淺嚐就好」，每年最多吃一、兩次即可；另外由於海床泥土易有汙染物沉澱，且汙染濃度較高，因此在海洋底層附近生活的底棲性魚類，如比目魚亦要少吃；同時貝或蚌類等會過濾水中有機物的水產品，也要減少食用量。
針對食用水產時的注意事項，梁美儀稱首先要注意均衡飲食，「日日吃生魚片」風險當然較高，他同時提醒要精明選擇，包括查問相關水產來源地，北海道或是九州等產品相對安全。
香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，自日本宣布排放核廢水之後，餐廳生意已經下跌10至20%，最近跌幅擴大到40至50%，預先訂位的人更是寥寥無幾。
香港商業電台指出，就連香港民眾前往日本旅遊的意願都受到影響。香港東瀛遊執行董事禤國全稱，23日報團人數較過去一段時間平均減少約20%，但他認為這屬於「短期陣痛」，預計情況會持續兩至三週。
更多「福島核廢水排放」相關新聞。