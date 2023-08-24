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福島核廢水排海！香港反彈「急禁水產」　專家籲：3種海鮮少吃

▲日本福島核廢水排海，民眾前往日本駐香港領事館外抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本福島核廢水排海，民眾前往日本駐香港領事館外抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本福島自今（24）日起，開始排放核廢水入海，香港和澳門政府同日起也禁止來自東京、福島等10都縣水產品進口。香港食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀近日批評日本政府做法不恰當，同時也建議香港民眾，包括黑鮪魚在內的三種海產少吃為妙。

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據香港商業電台報導，梁美儀批評日本政府，認為將核廢水排放入海的做法十分不恰當，是要其他國家跟著做「人類大實驗」。他指出，日本所有相關報告都只強調放射性物質氚的濃度符合標準，但未提及其他高劑量輻射的核元素，實則是在誤導大眾。

香港政府自24日起禁止日本10個都或縣的水產品進口，包括栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣。梁美儀表示，他相信香港區政府會妥善把關，確保能夠進口的水產品都可以安心食用。

不過梁美儀同時也建議，應少吃大型魚類，如黑鮪魚，由於此魚類是食物鏈上層，會吸入不同汙染物，或對人體有害，因此「淺嚐就好」，每年最多吃一、兩次即可；另外由於海床泥土易有汙染物沉澱，且汙染濃度較高，因此在海洋底層附近生活的底棲性魚類，如比目魚亦要少吃；同時貝或蚌類等會過濾水中有機物的水產品，也要減少食用量。

針對食用水產時的注意事項，梁美儀稱首先要注意均衡飲食，「日日吃生魚片」風險當然較高，他同時提醒要精明選擇，包括查問相關水產來源地，北海道或是九州等產品相對安全。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，自日本宣布排放核廢水之後，餐廳生意已經下跌10至20%，最近跌幅擴大到40至50%，預先訂位的人更是寥寥無幾。

香港商業電台指出，就連香港民眾前往日本旅遊的意願都受到影響。香港東瀛遊執行董事禤國全稱，23日報團人數較過去一段時間平均減少約20%，但他認為這屬於「短期陣痛」，預計情況會持續兩至三週。

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