第一支以酒店品牌為名啤酒誕生「豐收IPA精釀啤酒」傳遞安平之美
台南大員皇冠假日酒店於今(24)日與長榮大學簽署合作意向書，雙方共同推動相關產業經驗的應用與產品優化方案，提升產學合作、企業人才精進培訓和實習制度，增強學生專業技能與就業能力。今日並舉辦「豐收IPA」精釀啤酒上市發表會，發表第一支以台南大員皇冠假日酒店為品牌的「豐收IPA精釀啤酒」，將安平的意象及元素濃縮在瓶身上，成為行銷安平的文化使者。台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡與長榮大學副校長孫惠民共同揭開布幕，大型豐收啤酒冰桶裝滿「豐收IPA精釀啤酒」，粉紅色瓶身吸睛亮眼，結合學校的研發技術與酒店的品牌精神，「豐收」之名也象徵這次簽署產學合作誕生了最具代表性的作品。
記者林怡孜/台南報導
長榮大學副校長孫惠民表示，「豐收IPA精釀啤酒」以冷泡手法加入多種啤酒花製成，帶有繽紛熱帶水果香氣的啤酒，發揮啤酒花、芭樂、柑橘與小白花等芳香型酒花優點，口感芬芳清爽、微苦後回甘。並特別添加10g水溶性膳食纖維IPA，品飲同時也可以幫助腸胃蠕動。
「豐收IPA精釀啤酒」瓶身以安平守護神劍獅為主題，以筷子取代七星劍，代表台南美食之都，結合台灣八大美景之一安平夕照、安平古堡，以及安平特有的生態與產業，包括：鹽田、椪餅、白鷺鷥、螃蟹、蘭花、魚簍、虱目魚、安平壺、漁光島浪花、扇子、紅磚牆等安平之美，全濃縮在瓶身上，遊客品嚐這款獨特的啤酒，將能夠更深入地感受到安平的歷史和文化。「豐收IPA精釀啤酒」即日可於酒店大廳289吧購買，新品上市還享買2送1優惠。(酒後勿開車，未成年請勿飲酒)。
此外，台南大員皇冠假日酒店迎接9月27日6周年慶，今年將重磅回歸於9月24日舉辦第3屆健走嘉年華活動，只健走不競速，沿著鹽水溪體驗台江國家公園的生態景致，享受運動微流汗的舒暢感覺。即日起開放報名，4歲以上民眾皆可參加，還有機會抽種最大獎價值108,000元的總統套房住宿券，還有餐券與豐富獎品，讓您滿載而歸。報名請洽酒店官網。