不等政府了！動保野保吵不休　山貓森林今「友善安置」野地浪貓

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為改善遊蕩犬隻對穿山甲、石虎等動物的傷害，農委會規劃區域性試辦計畫，將移置生態敏感熱區的犬隻，多個動保團體5月30日在凱道集會、提出多項訴求。農委會6月6日邀集相關團體說明熱區劃設方法、誘捕與移置等工作，表示移置後確保野生動物福利優於遊蕩犬，但未達共識。農委會升格農業部後，昨再邀集動保團體、野保團體召開「於特定生態熱區試辦特定臺灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案計畫細部工作研商會議」，兩大團體仍各有堅持。
中部知名的野保團體「山貓森林」今（24）日宣佈，下午將啟動「阿幫一號友善安置計劃」，針對園區內的浪貓「阿幫一號」架設誘捕籠，進一步結紮、健檢除蟲、尋求領養友善安置。
台中社區大學講師吳金樹有感於石虎（俗稱山貓）棲地遭破壞，19年前開始購買苗栗淺山土地但不開發，9年前啟動募資購地計畫，與590位夥伴集資超過5千萬元，目標是成為台灣山貓森林，一群有夢的人買下超過4萬坪共78筆淺山生態棲地，面積約半個大安森林公園有4萬坪，已超過日本龍貓森林的規模。
吳金樹表示，石虎是台灣中部淺山生態系指標物種，如果山貓計畫可以保護石虎，代表周邊的野生動物也能受益。他們在枋寮坑基地的「山貓森林學校」架設自動相機，紀錄到石虎、穿山甲、藍腹鷳等16種保育類動物，不僅拍到山貓媽媽帶小山貓嬉戲的影像，也拍到流浪貓「阿幫一號」及附近人家的游蕩犬隻。
吳金樹指出，流浪犬貓零撲殺政策實施後，地方政府收容所爆滿，結紮後原地釋放又引起社區反彈，越來越多浪犬浪貓被往山區裡丟、往生態熱區放，也威脅到生態熱區野生動物，甚至造成疾病相互傳染，這是政府的失職。過去野保團體不斷倡議，希望政府早點劃定生態熱區，但動保團體的愛爸愛媽希望給浪浪永久安置的地方，在問題未能解決之前，山貓森林學校決定「不等政府了」。
吳金樹說，大家花那麼多精神金錢購置土地、保護野生動物，如今山貓森林的生態熱區有太多保育類動物，浪貓浪犬「必須離開這些地方」，第一步針對被棄養後流浪到森林的小花貓「阿幫一號」進行誘捕。他重申山貓森林反對撲殺游蕩犬貓，也和大部份愛爸愛媽一樣，不捨得貓狗被殺掉，積極行動之餘，更希望政府盡快公佈熱區、推動友善計劃。