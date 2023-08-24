日本福島核廢水排放！食藥署點名13種海鮮 全聯、家樂福：不停賣
日本東京電力公司在今（24）日中午將福島核廢水排放到海中，引發消費者憂心水產品污染的疑慮，目前陸港澳皆已宣布禁止進口日本水產品。台灣食藥署表示，目前邊境管制措施不變，專家建議加強檢測「13種水產品」，包括鮭魚、牡蠣等都被點名。而台灣賣場通路龍頭全聯、家樂福也做出回應。
記者鍾怡婷/綜合報導
日本排放福島核廢水後，針對各界對進口水產品的疑慮，食藥署署長林金富受訪指出，早在日本排放廢水前，去年底就已經在邊境進行水產品背景值檢測，目前已累積抽驗52件來自日本的水產品，將會以此為標準值，若是未來日本水產品有數值浮動，將會在和專家進行討論，是否增加抽驗件數或政策調整。
食藥署也進一步表示，將會依照專家建議對以下13項水產品加強檢測，包括日本海藻、牡蠣、白甘、青甘、海參、章魚、蟹類、沙丁魚、秋刀魚、鯖魚、鮭魚、北寄貝及海鰻等。
針對消費者對於日本進口水產品的疑慮，家樂福表示：「進口水產品皆有食藥署檢驗管制， 尚無風險的公告，暫時不會跟進禁止，如有公告檢驗不合格，我們也會配合禁貨販售」。並且進一步指出，賣場日本進口水產品只佔3～4%的進貨量，主要是高單價的帆立貝及帝王蟹，因此目前水產種類、數量不太會受到影響。
全聯則表示，賣場僅販售2項來自日本北海道的水產品，因此沒有受到影響，目前仍會繼續販售、不會停賣。