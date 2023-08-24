暑假倒數！漢來三麗鷗主題房快閃價6500元起 義大天悅餐券67折
今年暑假還沒安排到高雄，不妨趁著假期尾聲衝一波。漢來飯店精選三個超值專案，讓倒數計時暑假留下完美句點。平常下不了手的三麗鷗主題房，限時限量快閃，每房6500元起。義大天悅飯店則因應高雄巨蛋國際旅展，飯店官網也自明（25）日起至9月8日同步推出線上旅展，餐券67折起，也有「一泊三食」住宿優惠專案，售價4500元。
記者葉盛耀/綜合報導
漢來飯店裡超受歡迎的三麗鷗主題房正推出快閃優惠，即日起至8/26中午前預計8月28日~8月31日、9月4日~9月7日入住三麗鷗主題房獨享優惠，每房6500元起，專案提供禮賓大使接待、自助式早餐、迎賓下午茶、客製角色明星的備用品，mini bar免費，還享有高鐵左營至飯店來回接駁。
另有漢來「仲夏饗樂計畫 一泊二食住房專案」，每房5388元起，日期只到8月31日，專案提供漢來海港自助餐廳下午茶與海港自助式早餐。還可以享受南洋風戶外露天泳池以及傳統日式三溫暖設施，趁著假期尾聲大啖BUFFET吃好又過癮。
還有為了親子設計的「Let's Fun假趣！童趣之旅住房專案」，即日起至9月30日，家庭房7,600元起，每房備有溫韾小帳篷、可愛抱枕、還有夜光效果的串串球燈。除了城市飯店小帳篷體驗之外，加購高鐵票還可享有8折優惠。專案也提供自助式早餐、露天泳池、三溫暖、還有動物園門票等。
義大世界園區內的義大天悅飯店除了將參與明日開展的高雄巨蛋國際旅展之外，飯店官網也自明（25）日起至9月8日同步推出線上旅展，包含最低67折起的優惠餐飲券，以及價格實惠的一泊三食的住宿方案。百匯廳假日自助下午茶、假日午餐、假日晚餐券，以及天悅咖啡廳和喜悅食堂餐飲折抵券最低67折起，平日午餐Semi-Buffet餐券單張僅需350元，而旅展優惠買5張送1張。
住宿方面，則是推出樂齡專屬「一泊三食」住宿優惠專案，售價4500元，每日限量販售50張，優惠專案內容包含，入住全新星悅尊榮家庭房一晚，和二客早餐、晚餐時段喜悅食堂養生套餐二客以及輕鬆健康自助午餐二客，若在8月至11月期間入住旅客加贈摩天輪搭乘券，旅展優惠再加碼，週六以及國定連續假日每房僅需加價1.000元（原先加價1,500元），此專案僅限60歲以上旅客購買。