高雄五小雞掛看板挺郭？參選人強調不知情　宣示堅定挺侯

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第四選區立委參選人陳若翠則表示，身為國民黨員及黨提名的候選人，一定是力挺黨的候選人，她自己的定裝和主視覺都還在設計，對於看板被合體完全不知情，陳若翠也再次強調，團結唯一支持黨提名的總統候選人侯友宜的決心，無庸置疑。
第五選區立委參選人黃柏霖則說，在8月初就最先上架與總統參選人侯友宜的合體大看板，堅定支持黨的總統候選人侯友宜當然是一定的，針對被上架看板無從所悉，也是看到新聞才知曉，再次重申全力唯一支持侯友宜。
第六選區立委參選人陳美雅指出，國民黨要爭取席次最大化、總統要勝選是大家共同的願望，高雄長期被民進黨把持，沒辦法為人民發聲，希望所有正義的力量能夠相挺，陳美雅歡迎任何來自各方的力量支持她揭弊打貪進入立法院，但對於看板被合體自己毫不知情，她身為議會黨團總召也是黨立委提名人，一定全力支持侯友宜不會改變。
第八選區立委參選人李明璇則指出，對於被合體看板自己真的不知情，笑稱照片也不挑好看一點，但對於來自各方的力量與支持都很歡迎，李明璇強調身為黨的發言人也是立委提名人，堅定唯一支持黨提名的總統候選人侯友宜，是在場每一位同志的共識。
市黨部主委黃昭順強調，今日的事件非常清楚，對於上架的合體看板候選人完全毫不知情，確實造成了很大的困擾，但相信參選人絕對唯一支持黨提名的總統參選人侯友宜，黃昭順也呼籲在野力量與藍軍的夥伴盡快歸隊，團結一心才有力量下架民進黨，共同為政黨輪替打拼，為中華民國、為台灣人民更好的未來一起努力。