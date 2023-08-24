《未來少女》上外景節目！豆花妹急破關「當眾脫衣」嚇壞王仁甫
中視《飢餓遊戲》本週日將迎來開播史上頭一遭，把整集節目打造成一個大型的RPG推理遊戲，帶給觀眾前所未有的腦力激盪！除了邀來是元介、阿龐、阿喜、木木、徐瑋吟與主持群一同到桃園埔心牧場闖關，還有14位高人氣的未來少女擔任關主，多達19位的來賓人數創《飢餓遊戲》首例，而全新的遊戲賽制更讓主持群豎起大拇指稱讚「真的好玩」。而豆花妹在節目中急著破關，竟然當眾脫衣，嚇得王仁甫急喊：「攝影機關起來！」
記者郭佩蓉/綜合報導
賽制主題為「到未來世界尋回主謀（製作人）遺失的愛物」，許孟哲一聽便推測「主謀心愛的東西，我覺得八成是妹仔」。節目中的關卡遊戲各式各樣，必須觸動到關鍵元素才能破解，藝人一開始根本就摸不著頭緒，加上關卡還有暗藏懲罰，讓困難度大大提高，像是孫協志、蔡黃汝因為挑戰遊戲失敗面臨懲罰，兩人必須用額頭互頂橘子深蹲10下，讓孫協志的大腿簡直要炸了，當王仁甫路過見狀卻像看熱鬧：「你們兩個好浪漫。」
換王仁甫和阿龐到另一個關卡，規則要逗笑關主，王仁甫不假思索直接把阿龐的褲子脫下來，內褲直接示眾，阿龐原以為王仁甫只是要做「笑」果，不料自己褲子真的被脫掉，讓他相當崩潰：「你神經病喔，不要這樣子好不好。」藝人闖關過程鬧劇還不只一件，許孟哲錄影中途，身上的Mic線竟被山羊咬走，導致一群人在牧場裡追著山羊跑了許久！
藝人闖關最後回到終點，蔡黃汝卻遲遲找不到關鍵過關物品，但提示又頻頻顯示「一直在妳手上」，讓蔡黃汝非常崩潰，情急之下直接在鏡頭前上演脫衣秀，想尋找身上的關鍵物，王仁甫一看驚呼：「攝影機關起來，花花怎麼變這樣了！」笑料百出的推理遊戲就在本週日（8/27）晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也有播出。