一起來當柯南！賴品妤受訪過程跌倒　多角度影片還原現場找兇手

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不過，後續面對記者追問，賴品妤則是轉頭離開，遭賴點名的該位男記者仍持續追問賴品妤，一路從會場內追到會場門口，過程中有攝影記者提醒「腳架、腳架小心」，但由於現場走道狹窄，賴品妤遭文字記者、攝影記者包圍，從影片中可以看出，賴品妤的腳先是遭攝影機腳架絆倒重心不穩，身體倒向攝影機腳架後跌倒，僅能推斷，由於現場過於擁擠，賴品妤遭追問時無法清楚看到地面上的攝影機腳架，因此跌倒，無法直接斷定該名記者有推擠到賴品妤。
對此，民進黨發言人卓冠廷表示，媒體進行採訪工作時，和受訪者應在相互尊重原則下進行，兼顧公眾知的權利與受訪者的權益間取得平衡，但該名記者刻意貼身騷擾、肢體接觸的行為，已是慣犯，這樣的行為已造成當事人的人身安全疑慮，本黨深表遺憾。
中天新聞則強調，中天記者本於記者天職，追求真相，不畏懼權勢，勇往直前不退縮。賴品妤身為立委及雲豹小公主雙重身份，理應面對公共議題的檢視和第四權的監督，民進黨把正當監督視為騷擾，把躲避採訪自摔抹黑成採訪暴力，民進黨真令人噁心，呼籲民進黨、民進黨立委，學一下賴品妤，趕快看一下影片，現在改口還來得及，現在道歉還來得及，「不論如何，民進黨欠中天記者一個道歉！」