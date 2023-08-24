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新北登革熱「本土病例又+1」！新店47歲婦人確診　具台南市旅遊史

▲因應該新店本土登革熱疫情，新店區公所會同各局處隨即大規模進行孳生源清除。（圖／新北市衛生局）
▲因應該新店本土登革熱疫情，新店區公所會同各局處隨即大規模進行孳生源清除。（圖／新北市衛生局）

記者林莞茜／綜合報導

新北市衛生局今（24）日表示，新店區新增1例本土登革熱病例，47歲，女性。8月12日至15日有台南市活動史，8月19日出現發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等症狀，當日就醫後通報採檢，23日經疾管署綜合研判為登革熱確診，目前已康復。

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新北衛生局接獲通報後即進行個案居住地及活動地戶外半徑200公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，並於24日完成個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消與孳清，同時規劃區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。

因應該例本土登革熱疫情，新店區公所會同各局處隨即大規模進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的積水容器及帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，自8月21日起已清除260個積水容器。

▲新北衛生局接獲通報後，進行個案居住地範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業。（圖／新北衛生局）
▲新北衛生局接獲通報後，進行個案居住地範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業。（圖／新北衛生局）
衛生局局長陳潤秋呼籲，暑假即將結束，如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史之民眾，後續如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。另提醒民眾戶外活動時應做好穿著淺色長袖長褲、裸露處塗抹經衛福部許可含DEET(敵避)之防蚊液等個人防蚊措施，以避免蚊蟲叮咬。

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