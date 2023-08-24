日本排放福島核廢水　韓國民眾強烈反彈、政府冷處理

日本今（24）日正式排放福島核廢水進入大海，引發鄰近國家恐慌，有韓國民眾在日本大使館外頭示威，抗議排放核廢水。韓國政府先前曾低調表示日本此舉「沒有科學上、技術上的問題」，但因民眾強烈反彈，總理韓悳洙呼籲日本在相關議題保持透明度。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據日本政府及東電評估，要排空現有福島核電廠儲存槽的核廢水至少要30年，2051年廢爐完成之後，可能還會繼續排放。消息一出，不僅日本漁民擔心以後大家不敢買魚，韓國民眾也因擔心受到核廢水影響而強烈反對。對此，韓國總理韓悳洙要求日本在該議題上，以透明及負責任方式揭露相關資料。
面對政府一反常態、對日本排放核廢水反應低調，不少韓國民眾氣的要求總統尹錫悅下台，痛批「海洋並非日本的私有財，而是人類共同的資產。我不理解政府為什麼就這樣放任日本排放。」
韓國全國各地的環保團體、公民團體一致要求日方停止排放核廢水，譴責日本此舉將危害海洋生態和人類，對太平洋沿岸國家居民造成威脅。韓國最大在野黨共同民主黨舉行記者會，呼籲日方停止威脅漁業的核廢水排放。
接下來韓國各大公民團體還會舉行一連串抗議行動，26日星期六將會在釜山站廣場舉行大型市民集會，希望能夠讓日本感受到壓力，停止排放核廢水。