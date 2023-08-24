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T1／東方譯慷確定離開中信特攻　爭取更多發揮空間、投入自由市場

▲新北中信特攻籃球隊今天（24）日宣布與東方譯慷達成離隊共識，合約期滿後正式成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲新北中信特攻籃球隊今天（24）日宣布與東方譯慷達成離隊共識，合約期滿後正式成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

新北中信特攻籃球隊今天（24）日宣布與東方譯慷達成離隊共識，合約期滿後正式成為自由球員。東方譯慷是中信特攻於2021年選秀會上第三輪指名的選手，在效力於中信特攻2年的期間，並沒有得到太多的出賽機會。今年賽季結束合約期滿後，為爭取更多發揮空間，東方譯慷選擇投入自由市場，球團也尊重選手意願，祝福東方譯慷能在自由市場尋求更好的發展機會！

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今年25歲的東方譯慷，是國內少見文武雙全的職籃選手，在2021年T1聯盟選秀會上得到中信特攻的青睞，展開職籃生涯。

東方譯慷在效力中信特攻2個球季期間，面對團隊後場人才濟濟，大多時間均以替補出發為主，上賽季僅出賽3場比賽，平均上場時間7分23秒，繳出5分與3.1籃板的成績。今年賽季結束後，東方譯慷與球團無法在合約上取得共識，選擇投入自由市場尋求更好的發展機會。

中信特攻總經理劉志威表示，「慷慷總是能以積極且正面的態度迎接挑戰，在上場機會來臨之前做足準備。很遺憾與慷慷無法在合約上取得共識，讓他能夠繼續留在中信特攻並肩作戰，希望慷慷在自由市場可以尋求到更好的發展機會，感謝他這兩年來為中信特攻的付出！」

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