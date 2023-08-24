中市永續低碳大會考抽獎 總獎額高達百萬超商禮券

因應國際減碳趨勢，台中市府為推廣永續淨零理念，自109年起持續辦理永續低碳知識大會考，迴響熱絡，今年共吸引3萬2241人次學生參與，今（24）日在律師見證下，由市府秘書長黃崇典抽出4575名幸運得主。為配合減碳無紙化，獲獎者的電子禮劵均以簡訊方式發送，獎金總額達100萬元。
記者金武鳯/台中報導
黃崇典表示，臺中市積極應對國際永續發展和淨零趨勢，盧市長推動「永續淨零政策三部曲」，包括簽署「氣候緊急宣言」、發表「2021臺中市自願檢視報告」以及公布「2050臺中市淨零碳排路徑」。除此之外，臺中市也著手修訂低碳自治條例為永續淨零自治條例，強化產業、住商、運輸部門的減碳策略，納入教育及生活層面的零碳轉型。
今年永續低碳知識大會考，逾3萬人次學子參與。其中以國小組最為踴躍，填答人次最多前3名分別為南屯區文山國小、大甲區華龍國小及后里區內埔國小。國中組參與超過500人次的有太平區新光國中、西區光明國中、清水區清水國中及南屯區大業國中，另外，高中組則以清水區清水高中最為踴躍。
今天在律師見證下，由秘書長黃崇典抽出總獎金達100萬元的得主，包括頭獎家樂福電子禮券1萬元，共有10名；貳獎10人，電子禮券8000元；參獎電子禮券5000元共有20人；肆獎電子禮券2000元有35人。伍獎統一超商電子禮券200元，共有2000人；普獎電子禮券100元，總計2500人。
臺中市政府表示，為落實低碳永續作為，本次中獎之電子禮券均採簡訊發送，中獎學生需配合驗證身分，完成資格確認後，將依中獎學生於測驗時所填寫之「手機號碼」陸續寄發電子禮券，預計於10月底前全數發放完畢，如有問題可電洽04-2314-1323分機255，由廖小姐提供諮詢。