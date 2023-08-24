好吃甜瓜這樣挑　多汁解熱還能預防眼疾

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好吃甜瓜這樣挑台灣栽培的甜瓜有3種類型，分別為洋香瓜、哈密瓜及東方型甜瓜：
- 東方型甜瓜（又名香瓜、美濃瓜）
- 洋香瓜
- 網紋洋香瓜
甜瓜買回家後，建議放置於陰涼通風處保存，待按壓果臍有彈性、散發香氣便可食用囉。
甜瓜如何料理？甜瓜除了直接鮮食，早期農家也會取甜瓜的未熟果切絲涼拌，或是利用次級品和疏果時摘採下的小果，切塊後加入鹽、米麴或豆豉裝罐醃漬，製作為鮮鹹濃郁、帶瓜果香氣的甜瓜醬瓜，是蒸魚、燉湯時的料理好幫手。
▲台灣栽培的甜瓜有3種類型，分別為洋香瓜、哈密瓜及東方型甜瓜，可直接吃也可做成醃漬小菜。（圖／擷取自鮮享農YA - 農糧署臉書粉絲團）
富含維生素C、維生素A及膳食纖維農業部食農教育教學資源平臺資料指出，洋香瓜的營養元素之中，以維生素C、維生素A及膳食纖維含量較多。其中，橙肉洋香瓜富含β-胡蘿蔔素，以橙肉洋香瓜為例，每100公克果肉含有1345微克（ug）β-胡蘿蔔素，β-胡蘿蔔素可以轉化成維生素A，有助於預防或改善眼部疾病。
洋香瓜的水分含量很高，每100公克果肉含有大約90公克的水分，可解熱、止渴。不過，洋香瓜性寒，應適量食用，尤其是體質虛寒者，不宜多食。
每日建議攝取量依據每人每日所需的熱量需求，每日建議攝取2 - 4份水果。每份約1個拳頭大小，或切塊後約半碗（一般飯碗）的量。適量攝取洋香瓜，並和其他水果類輪流搭配食用，可達到充分且均衡的飲食。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58944
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