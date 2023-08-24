賴品妤控遭記者狂追摔倒！臉書一排綠營「藍勾勾」湧入聲援
民進黨立委賴品妤今（24）日上午出席醫療記者會，會後被媒體堵訪時，因現場擁擠遭攝影機腳架絆倒，賴品妤當下怒斥記者「你為什麼推我」，還在臉書上點名，就是遭到「中天記者」狂追，因此摔倒在地，臉書留言區吸引不少綠營人士聲援，痛批「如此沒素質的記者真是太可惡了」、「記者不是狗仔，譴責採訪暴力」。
記者林怡昕／台北報導
賴品妤今天出席醫療記者會，會後被記者堵訪，詢問其父親賴勁麟辭職雲豹能源董事長等爭議，結束後她準備離開現場時，因為現場走道狹窄相當擁擠，導致賴品妤不慎跌倒，賴品妤認為就是記者推他，並怒吼「你為什麼推我」、「叫警察來」，但該名記者則澄清「我沒有推你」，雙方各說各話。
賴品妤隨後也在臉書上貼文，表示剛才在完全無關的醫療記者會現場遭到中天記者狂追，「我因而摔倒在地，東西也灑了一地」，痛批該名記者跳針式詢問自己已回答過的問題，自己也都不厭其煩的逐一回答，然而在受訪完離開時，他在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中因此摔倒，質疑「請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」
賴品妤臉書發文也引來一大票綠營人士力挺，包含立委吳思瑤、林楚茵、林宜瑾、何欣純，還有立委參選人謝子涵、謝佩芬、吳沛憶等人，甚至連「雞排妹」鄭家純也在留言聲援，痛批「如此沒素質的記者真是太可惡了」、「記者不是狗仔，譴責採訪暴力」、「媒體監督是職責沒錯，但真的不能越界」。