對中國總曝險8400億　富邦金總座：經濟在轉折點、投融資會更謹慎

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他也坦言，中國經濟處在轉折點上，經濟動能在疫後不如預期，不動產市場也有比較大壓力，中國政府陸續有救市措施，例如降利率、鼓勵對不動產放款等，他相信後續還有激勵市場措施祭出來，也樂觀看待這些措施，只是中國經濟變數仍多，富邦金在投資與授信方面還是比較謹慎。
對於中國不動產與經濟前景展望，韓蔚廷說，以他定義來看，中國不動產還不到「風暴」程度，可是還會相對審慎，加上中國經濟放緩，除對不動產，及地方融資平台的投融資會較審慎之外，去年下半年也停止對小微企業放款。
富邦金今年上半年自結稅後淨利429.05億元，每股盈餘（EPS）3.18元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠，旗下子公司亦表現穩健，其中富邦人壽上半年稅後淨利262.28億元市場第一，因股市回升及配置增加使國內外股票佔比上升，現金部位仍維持適度水位，將持續觀察市場變化，動態調整投資組合；海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。
富邦人壽上半年總投資資產達4兆8207億元，受惠利率走高帶動債券類資產收益上升、台股配息增加，經常性投資收益較去年同期提升15.6%；惟受資本市場波動影響，投資報酬率下滑，但與負債成本相比仍持續維持正利差。
台北富邦銀行2023年上半年稅後淨利131.29億元，續創歷史新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，獲利年成長32%、淨收益年增29.5%，其中利息淨收益年增4.0%、財管及信用卡業務手續費收入成長帶動淨手續費收入年成長27.1%， 上半年發卡量較去年同期成長4.5倍。
台北富邦銀行2023年上半年整體授信餘額年成長2.9%，個人授信部分，房屋貸款餘額年成長7.1%、個人無擔授信餘額較前一季成長3%；企業授信部分，台幣授信年減2.2%、外幣授信年成長3.6%、整體企業授信年減0.3%，中小企業授信年成長5.6%，佔企業授信比重36.7%，佔比提升2%。
至於存款餘額受惠台幣個金存款成長，較前一年度成長4.3%。外幣放款及債券增加，持續強化外幣資金運用效率，帶動淨利差（NIM）及存放利差均較上季成長5bps，第2季NIM若包含SWAP收益為1.29%，較去年同期增加17bps。
信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年上半年累積發卡量近170萬張，較去年同期成長4.5倍，主要受惠於COSTCO聯名卡，貢獻約75%。整體有效卡數及簽帳金額分別成長35.9%、27.4%。財富管理手續費收入年成長24.6%，客戶資產穩健成長，財管AuM年成長7%。海外分行營運動能與資產品質穩健，受惠於升息及放款規模成長，淨收益年增90.1%、稅後淨利年增115.4%。
富邦產險2023年上半年稅後淨損32.24億元，其中防疫險損失63.3億元，自今年4月起逐月皆有獲利。防疫保單自留賠款於6月底準備金餘額9.2億元，以因應後續理賠需求，若排除防疫險影響，核保利潤年成長達14.3%，自留綜合率87.6%。富邦產險2023年上半年簽單保費成長1.9%，市佔率達24.6%，續居市場龍頭；由於投資績效持穩，投資報酬率達4.84%。富邦產險已於5月完成增資160億元，6月RBC約267%。
至於富邦華一銀行放款年增8.6%，NIM年減100bps，反映人民幣降息、減降線上貸款及美元存款成本增加。受惠美元利差擴大，若考量SWAP收益，NIM為1.27%，較去年年降幅收窄為22bps，資產品質以維持穩健為目標。