阮經天《車頂上》狂追林依晨！周渝民「深情擁抱」女神畫面全被拍
電影《車頂上的玄天上帝》已經通過第60屆金馬獎初選，今（24）日公布預告與卡司，包括林依晨、周渝民、阮經天、方宥心、管罄、林鉅等人，預告中林依晨似乎有許多內心戲發揮，兩位男神周渝民和阮經天也帥氣登場！阮經天在片中瘋狂追求林依晨，周渝民深情擁抱林依晨，令人心跳加速。
記者黃雅琪/綜合報導
林依晨在片中飾演女強人「芙月」，是一名有主見的電影美術指導；劇情描述：芙月在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，帶出一段橫跨大時代的思念與記憶的故事，呼應電影所要傳達的概念主軸「你愛的和愛你的，造就現在的你」。
前導預告片中，林依晨虔誠向玄天上帝拜拜祈福，阮經天對她說：「大部分的時間不是拿來陪家人，就是忙工作，妳還有自己嗎？」令現代女性心有戚戚焉；周渝民則問她：「為什麼要抗拒自己的熱情呢？」林依晨回：「我從來都沒有抗拒，只是我不知道這樣好不好？」更有林依晨從後擁抱周渝民的深情場面，留給觀眾無限想像空間。
周渝民為了《車頂上的玄天上帝》再次挑戰演技，以不同造型穿梭在黑白與彩色畫面之間，分飾兩角，長髮、留鬍子與平頭造型，刻劃大時代動亂下的人生境遇，並與林依晨有著宿命般的羈絆。而飾演富商的阮經天，對獨立自主的林依晨情有獨鍾，預告裡阮經天倚坐在跑車前，若有所思，兩位男神合體飆戲，引起觀眾討論與期待。《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。