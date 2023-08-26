今日來講股／AI台積電有望帶動台股攻萬七　軍工與網通也很有戲！

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受到輝達財報激勵，以及美股走高影響，台股周五開高震盪後做一個小新高、來到16822點，盤中AI概念股開高走低，有的甚至翻黑，不過艾綸說看看台積電，其實在輝達公布財報前幾天就有動靜了，一開始是市場傳出台積電將三度下修全年展望，但被台積電發重訊駁斥，結果是台積電股價沒有跌破箱型區間，意思是這是利空出盡的測試，台積電股價沒有暴跌代表測試過關，是箱型轉多的局勢。
再來是到輝達公布財報前一天，當其他AI概念股還沒有大表態的時候，台積電就已經先發動攻勢了，且是有量有價的格局，代表來到壓力區以上、突破了壓力區，而輝達公布財報後，週五24日台積電股價更是突破頸線，呈現多方表態的位置，當天終場台積電大漲12元，收在564元，漲幅2%以上。
艾綸認為，台北股市在台積電帶領之下，再加上輝達財報與展望加持，AI概念股大多是整理過後的箱型區間，是走勢向上的轉折點，因此樂觀看待台股新一周都還有高點萬七可以去期待！短線上大盤碰到壓力回落一點都很正常，只要短線上回測不要跌破16600點，基本上都可以回落找買點。
至於AI概念股周五開高走低，投資人想問還能投資嗎？艾綸表示，檯面上的明星AI股們大多從7月底、8月初開始到8月中打出箱型整理態勢，因此只要沒有跌破前低，就有機會再向上走堅，投資人可以逢低進場。不過，也有投資人想問，AI概念股過熱「心驚驚」，還有沒有其他選擇？艾綸給出「國防軍工股」與「網通族群」兩個答案。
艾綸表示，軍工股、飛機零組件概念股近來很夯，主要是因為中國大陸軍演的關係。另外漢翔董事長胡開宏法說會上霸氣喊「今年營收沒有天花板」，都讓漢翔股價飆漲，一掃過了今年4月軍工潮之後的陰霾，技術面這兩天是出量的攻擊，由於底部已經成立，因此預期能挑戰前波67.3元的高點。
還有寶一技術面站上3小均線（MA5、MA10、MA20），周五強攻收在漲停的位置，預估後續還有力道。雷虎則有政府無人機訂單利多，技術面也不錯，同樣也是剛站回3小均線，所以整個軍工族群、飛機零組件股，由於技術面上型態的轉折，在加上領頭羊一些利多，還有同族群會一起上揚的特性，就有不錯的反彈格局，建議近期回落可找買點。
至於網通，艾綸表示要看指標股大哥智邦的表現，智邦之前都在盤整階段，425元過不去，但周一漲停已經是進攻訊號，周五漲停作收，突破500元大關，收在514元。另外，明泰、仲琦也有打底的訊號出現，只要沒有跌破前低，就有機會緩步走揚。
緯創旗下的啟碁同樣是箱型整理後多方攻擊，有形態上的轉折，因此艾綸說有一些回落不用太擔心，反而可以找買點。另外，友訊在網通族群中較早發動攻勢，最近3天都在高檔震盪，23.5元是壓力區，有回落建議也能進場布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。