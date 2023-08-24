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反對排海！韓國大學生闖日使館抗議福島核廢水　16人遭逮捕

▲日本福島排放核廢水引起韓國不滿，民眾聚集日本駐韓大使館前抗議，其中有學生團體闖入大使館所在建築而遭逮捕。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本福島排放核廢水引起韓國不滿，民眾聚集日本駐韓大使館前抗議，其中有學生團體闖入大使館所在建築而遭逮捕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本政府於24日下午1時開始，將福島核廢水排放入海，此項舉措引起韓國強烈反彈。據外媒報導指出，有韓國學生團體不滿福島核廢水排海，前往位於首爾的日本駐韓大使館外舉行記者會，會後企圖闖進使館，16人隨即遭到逮捕。

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綜合《韓聯社》、《路透社》、《MBN》等外媒報導，在日本開始排放福島核廢水後，各地湧現抗議民眾，其中學生進步團體「進步大學生網」成員在24日中午前往日本駐韓大使館外頭舉行記者會，對福島核廢水排海表達抗議。在記者會結束後，該團體成員隨即闖進使館所在的Twin Tree Tower大樓內。

可以看到他們闖入後，舉著寫了「大海不是日本的垃圾桶」、「要求立即停止排放污水」、「大韓民國國民反對排放污水」、「譴責為選票出賣國民性命的尹錫悅總統」等標語的牌子，聚集在大使館所在的8樓以及大樓2樓大廳。

▲韓國警方將企圖闖入日本大使館的大學生架離現場。（圖／翻攝自MediaVOP）
▲韓國警方將企圖闖入日本大使館的大學生架離現場。（圖／翻攝自MediaVOP）
現場的《路透社》攝影師目擊到，警察將這群人從大樓裡拖出，安置到使館外一輛公車上。韓國警方表示，有16人被指控試圖闖入大使館，涉非法入侵罪而遭到逮捕。據了解，24日約有50名韓國民眾聚集在日本大使館前進行抗議。

日本核處理水排放作法雖已獲國際原子能總署（IAEA）認可，符合國際安全規範與標準，仍然引起區域內不少國家反彈。韓國國務院總理韓悳洙24日在記者會上表示，雖然認為日本排放核廢水沒有問題，但要求日本在該議題上，以透明及負責任方式揭露相關資料。


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