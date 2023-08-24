用美食與美妝傳遞愛 瑞復益智中心師生體驗一日廚師/彩妝師
位於台南安平區的燒肉鍋物餐廳「島和職人燒肉鍋物料理」與美妝博物館「臺灣美研院」攜手一同做公益，今(24)日邀請瑞復益智中心師生們親身體驗一日廚師及一日彩妝師，讓瑞復益智中心的孩子感受到美的事物，心中洋溢著滿滿溫暖。
記者林怡孜/台南報導
上午由瑞復益智中心主任李雪瑛及老師范仲德帶隊一行34人，首站參觀位於安平工業區的美帥化學成立的「臺灣美研院美妝博物館」，董事長呂綉甌代表歡迎瑞復益智中心的師生們蒞臨。瑞復師生們現場體驗一日彩妝師，在彩妝師手把手教導下使用彩妝品，將自己打扮的帥氣亮眼，之後再換上帥氣西裝與漂亮禮服，走上星光大道，同學們深刻感受到美的自信與快樂，大家在歡笑聲度過一個愉快的參訪行程。
接著中午來到島和職人燒肉鍋物料理台南旗艦店，由負責人高銘徽帶領師生現場體驗一日廚師，從教導分辨各國頂級肉品到如何烤出美味肉品的秘訣，再從實作到品嚐，與師生一同享用世界頂級肉品饗宴。今日準備的肉品有日本北海道頂級A5和牛、澳洲Ｍ9+純種和牛、美國安格斯黑牛、西班牙bollota橡木子伊比利豬、台灣育肥牛…等高品質肉品，讓師生們好好享用這場美食饗宴。
高銘徽表示，對於瑞復益智中心長年深耕身心障礙者家庭，做為家庭支持後盾的精神深感敬佩，暑假期間是家庭團聚的時光，社會仍存在許多弱勢朋友，此次與美帥化學－臺灣美研院美妝博物館一起合作，是希望藉由校外參訪活動，讓身心障礙者有前所未有的體驗，接觸這世界更多美好的人事物，讓身心障礙者能感受到處處有溫暖、愛與尊重，為提高身心障礙者生活品質，我們大家一起努力、一起響應用更多美好傳遞愛，為他們尋找最適切、有效的學習與生活支持。