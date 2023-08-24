輝達巔峰還沒到！首席財務官預見「巨大需求」　2024年訂單強勁

AI處理器大廠輝達昨（23）日公布最新財報，第二季營收135.1億美元，季增88%，毛利率達71.2%，優於預期。展望第三季，輝達估營收160億元，數字較去年暴增170%，同樣優於分析師估的126億元，輝達財報與展望佳，也讓輝達盤後股價一度飆漲9%，股價衝破510美元新高。
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文中提到，由於全球對AI的狂熱，輝達最新業績超出預期，股價狂飆3.17%，公布的未來營收預測更是令人震驚，表示該公司正受益於毫無緩和跡象的浪潮，且輝達還很有潛力突破160億美元大關。
輝達首席財務官（CFO）Colette Kress表示，輝達看到了「巨大的需求」，並且可預見到2024年將有非常強勁的訂單，「我們將在明年繼續增加供應。」
從輝達財報預測規模來看，截至今年1月的全年總營收為270億美元，該公司的前景表明，僅本季度就可能達到這個數字的一半以上。
「加速計算和AI對所有類型的企業來說，都非常重要，我們知道這一天遲早會到來。」當被問及是否會對英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等眾多芯片公司之間的競爭感到緊張時，Kress搖頭表示「並不會」。
她表示，回顧過去，輝達花了很長的時間才達今天的成就，這中間經歷數十年的工作、數十年的架構，以及數十年的複雜性，「這絕非任何人都可以輕易複製的。」