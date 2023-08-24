嗆國民黨？要政黨用政策說服人民 郭台銘：清朝200年最終也亡國
鴻海創辦人郭台銘是否宣布獨立參選，引發各界爭論。民進黨議員洪健益日前爆料，已出現「台灣阿銘連署規劃」的空白連署書，由於不少國民黨人士挺郭，國民黨主席朱立倫今（24）日喊話，於公要嚴正執行黨紀。對此，郭稍早受訪比喻稱，父母親有威權，但也不能動不動就拿棍子打小孩。他認為政黨應用政策說服人民，清朝也稱是200年帝國，最終也是亡國了。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今下午到土城五穀先帝廟廟口宣講，針對朱立倫提醒全黨應遵守黨紀，黨是大家庭，於私大家都是老朋友，於公則要嚴正執行黨紀。郭受訪時表示，他不是國民黨員，很難批評人家的家務事，但若一個家庭，更何況國民黨是民主政黨，「父母親有威權，也不能動不動拿棍子打你小孩，很多小孩因此離家出走。」
郭台銘強調，若動不動就黨紀，要團結是要有辦法號召人民支持這個黨，作為也要讓人能夠幸福，作為忠誠的反對黨也要有政策，但他想請問，包括兩岸、能源、核能等政策，「這麼大的黨，有比我個人提出的政策多嗎？」
郭台銘認為，應該用政策說服人民認同，不是說自己是百年政黨，清朝也稱是200多年的帝國，最終也是亡國了。他直言，不在於有無家法，而是能否讓老百姓喜歡你的政見與候選人，民意大於黨意，只有拋開一切，老百姓才是最大的，民意選擇、民意依歸才是民意向背。