白喬茵質疑大港閱冰預算又增加　鄭孟洳：深夜眼睛容易疲勞

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高市府觀光局則嚴正澄清，案件經過公告上網，採公開評選方式選商；一切符合採購法相關規定，可受公評。去年「大港閱冰」活動原預算66萬，後因規模擴大，活動時間由1天擴大為2天、增加交維作業等，執行金額增加至145萬。考量去年活動效益良好，帶動業者營收成長，今年另覓較大場地封街辦理，交維範圍擴大，並增設大型帳棚以因應下雨，所需人力、物資、軟硬體設備等皆需擴增，同時參考市場物價、人力成本上漲等因素，故活動預算調整為215萬。
觀光局並強調，活動承攬廠商於韓國瑜市長時期亦承接多件活動標案，且履約過程均合乎法規，行政程序皆依法辦理；外界引用錯誤資訊、指稱因政黨因素而獨厚特定廠商，不僅有失公允，對觀光局與廠商商譽皆有重大影響。
民進黨議員鄭孟洳則表示，民代監督市政，是權力、也是義務，照理應該要自己先做功課，再提出合理的質疑，而不是先射箭再畫靶，連最基本的政府採購法 都搞不懂，一如該位議員過去的習慣，先打再說，煽動支持者的對立情緒，吸引大家的目光。底下的留言，也如預期，沒搞懂狀況，也不查證，跟著罵。
鄭孟洳說，大港閱冰今年的辦理時間是在8月19、20日，白議員質疑政府電子採購網為何會在23日出現一筆「112年度冰品行銷活動-大港閱冰委託服務採購案-第1次契約變更」？讓她看了想翻白眼。
鄭孟洳強調，23日是指決標公告日期，決標日是18日，另外，這個案子的履約起迄日期是6月16日至9月30日（預估），在合約時間內進行契約變更是可以的；深夜眼睛容易疲勞，一時眼花大家或許能體諒，但是，千千萬萬別像邱毅，當年把向日葵看成香蕉，鬧出了大笑話。