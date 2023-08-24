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白喬茵質疑大港閱冰預算又增加　鄭孟洳：深夜眼睛容易疲勞

▲高雄市政府觀光局日前辦理「2023大港閱冰」冰品市集嘉年華。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府觀光局日前辦理「2023大港閱冰」冰品市集嘉年華。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市政府觀光局辦理「2023大港閱冰」冰品市集嘉年華，8月19、20日兩天的活動集合33家冰品店家在鼓山輪渡站前濱海一路上同場比拚，但國民黨議員白喬茵質疑，活動預算從去年66萬增加到今年200萬，為什麼攤販數量變少結果預算多了快四倍？並質疑為何活動已經辦完卻又在昨日追加金額？對此民進黨議員鄭孟洳則說，23日是指決標公告日期，決標日其實是18日。

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白喬茵說，她樂見高雄市舉辦各式各樣的觀光活動促進商業跟觀光，但她會監督每一筆錢的花費效益，她也請觀光局說清楚，比起去年66萬，今年增加的活動預算用在什麼地方？以及告訴大家，為什麼「大隱整合行銷」可以長期拿到那麼多觀光局的活動標案？並質疑為何活動已經辦完卻又在8月23日追加金額15萬？

▲白喬茵質疑200萬辦完活動，昨（23）日卻又追加要錢，鄭孟洳則說23日是指決標公告日期，決標日其實是18日。（圖／翻攝自白喬茵臉書）
▲白喬茵質疑200萬辦完活動，昨（23）日卻又追加要錢，鄭孟洳則說23日是指決標公告日期，決標日其實是18日。（圖／翻攝自白喬茵臉書）
高市府觀光局則嚴正澄清，案件經過公告上網，採公開評選方式選商；一切符合採購法相關規定，可受公評。去年「大港閱冰」活動原預算66萬，後因規模擴大，活動時間由1天擴大為2天、增加交維作業等，執行金額增加至145萬。考量去年活動效益良好，帶動業者營收成長，今年另覓較大場地封街辦理，交維範圍擴大，並增設大型帳棚以因應下雨，所需人力、物資、軟硬體設備等皆需擴增，同時參考市場物價、人力成本上漲等因素，故活動預算調整為215萬。

觀光局並強調，活動承攬廠商於韓國瑜市長時期亦承接多件活動標案，且履約過程均合乎法規，行政程序皆依法辦理；外界引用錯誤資訊、指稱因政黨因素而獨厚特定廠商，不僅有失公允，對觀光局與廠商商譽皆有重大影響。

民進黨議員鄭孟洳則表示，民代監督市政，是權力、也是義務，照理應該要自己先做功課，再提出合理的質疑，而不是先射箭再畫靶，連最基本的政府採購法 都搞不懂，一如該位議員過去的習慣，先打再說，煽動支持者的對立情緒，吸引大家的目光。底下的留言，也如預期，沒搞懂狀況，也不查證，跟著罵。

鄭孟洳說，大港閱冰今年的辦理時間是在8月19、20日，白議員質疑政府電子採購網為何會在23日出現一筆「112年度冰品行銷活動-大港閱冰委託服務採購案-第1次契約變更」？讓她看了想翻白眼。

鄭孟洳強調，23日是指決標公告日期，決標日是18日，另外，這個案子的履約起迄日期是6月16日至9月30日（預估），在合約時間內進行契約變更是可以的；深夜眼睛容易疲勞，一時眼花大家或許能體諒，但是，千千萬萬別像邱毅，當年把向日葵看成香蕉，鬧出了大笑話。

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