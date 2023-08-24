大霈親嚐「前男友口味」！自爆接吻都這味 見劉冠廷求婚成功灑淚
大霈（李霈瑜）今（24）日出席冰淇淋品牌活動，提到前陣子剛過的七夕情人節，她透露當天在綠島工作，忙到很晚才回到台北，看見曾合演電影《消失的情人節》男友劉冠廷求婚孫可芳成功，大霈笑說：「我的冠廷才剛結婚啦！看到發文的當下眼眶真的有泛淚。」她還加碼爆料，因為前男友很愛吃「夏威夷果仁」口味，所以接吻都是這味道，自己最愛的則是草莓口味。
記者黃雅琪/台北報導
大霈透露，自己與劉冠廷和孫可芳認識很久，感情也很好，但沒有和兩人同時一起出去過，她說：「我們會私下單獨聊到心情，和一些個人的狀況，但他們不太會放閃。」大霈表示，自己在戀愛中是不避諱的人：「我不太避諱，但如果有人在旁邊看會有點不好意思，可是如果有交往對象或家人在身邊，我通常吃東西的第一口，一定是給對方吃。」
眼看好朋友一個個即將步入婚姻，大霈坦言，與先前約會對象現在是很好的朋友：「我們到現在是很常聯繫，沒有任何不愉快，可能就是我工作太忙，希望他能好好過生活，這樣能讓彼此都自在。」至於現在有新的追求者嗎？她直嘆：「沒有！很可憐！」
大霈傳出將接棒炎亞綸，主持公視兒少節目《哈囉！你給問嗎？》，大霈保守的笑說：「官方消息很快大家都知道的啦！請大家請拭目以待。」至於在炎亞綸傳出偷拍風波後，是否有特別關心對方，大霈坦言，兩人有在工作上碰過幾次：「應該很多人關心他啦，還是有很多人愛著他的。」
※【NOWnews 今日新聞
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