南投新開「城堡飯店」！試營運「雙人入住1499元」 今開賣狂滿線
南投又有新飯店，此次竟是進駐水里，是當地50年來首間新飯店，位在整片山林中的純白城堡外觀，相當吸睛。福容大飯店旗下品牌「福容徠旅」打造第2間全新「福容徠旅水里店」，全館共有67間房，將於今（24）日開始試營運，官網與各大平台同步上線開放訂房，目前試營運推優惠價，原價6600元的房型，雙人最便宜只要1499元就能入住。另外，晶華國際酒店集團攜手BMW總代理汎德，即日起於集團下多家飯店，合作推出「BMW尊榮自駕遊」住房專案，每房6999元起。
記者葉盛耀/綜合報導
「福容徠旅水里店」坐落於南投山林城鎮之間，以「山林裡的藝術旅店」為發想。主打年輕、創新、時尚、環保，所以不主動提供牙刷拖鞋等一次性備品。洗沐用品則使用台灣在地品牌「一日茶道」，在客房內還能品嚐日月潭著名茶廠「喝喝茶的紅玉茶包」、以及獲得咖啡評鑑三冠王的日月潭「山豬衝吧咖啡包」。
「福容徠旅水里店」於官網已釋出「徠.睡飽」優惠專案，並聯合各大訂房平台，今（24）日起至11月30日，原價6600元的房型，輕旅客房兩人入住竟然含稅價僅1499元（不含早餐）閱旅客房也僅1999元，每日限量開賣。
「福容徠旅水里店」透露，今日一開賣電話也跟著瘋狂滿線，尤其不少消費者提到日月潭附近住宿高昂，住水里也是個方便選擇，加上九月下旬 日月潭風管處很多活動，因此福容徠旅水里店今天開放訂房，有很多都是訂九月下旬的搶優惠秘訣。每晚1499元是目前試營運的特價，若旅客想卡更多優惠，可先註冊為福容大飯店會員，使用享福卡訂房再享折扣 (新福級會員95折/銀福級會員9折/金福級會員88折優惠)，另外新加入的會員，更可有300元可抵用。
山林原野玩法之外，也有奢華都會旅程。晶華國際酒店集團就再度攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW尊榮自駕遊」住房專案，最低每房6,999元起即可入住上述酒店，免費駕乘BMW 豪華車款，並享用豐盛早餐、頂級館內設施及多項專屬禮遇，8月底前預訂入住更可享加購高鐵車票7折優惠。