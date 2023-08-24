血友病患新「膝」望 中榮一次性成功置換雙膝關節

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陳先生到中榮求診後，經由骨科部王舜平科主任手術團隊與血友病中心王建得主任跨科會診，在對病情進行全面評估後，制定了一系列治療策略。王舜平表示，X光影像顯示陳先生雙側膝關節軟骨已經磨耗殆盡，關節活動極度受限，保守治療將無法奏效。於是，在病人同意下，決定進行「一次性」雙膝關節置換手術，重建雙下肢功能，減少病人多次手術的痛苦及花費。
「一次性」雙膝關節置換手術雖然比較大，但對於年輕的血友病患而言，可比較快恢復功能，會是較佳的選擇。根據全國的調查顯示，1995-2011年之間996位血友病患中，7.5 %的病患接受全膝關節置換，平均住院天數為14天。而只有6位病患接受「一次性」雙膝關節置換手術。
王舜平主任指出，陳先生因為長時間沒有適當負重，導致下肢骨質流失，相當脆弱，手術時必須要格外小心，避免術中的意外發生，透過手術團隊的精心操作，手術順利完成，膝關節可以完全伸直及彎曲到90度。然而，這個案例治療的成功，不僅僅是骨科醫師的努力，更需要其他專科的跨團隊合作，血友病中心團隊協助補充凝血因子，控制出血，而且復健團隊早期即進行積極的復健療程，確保人工關節的功能及活動度。
值得一提的是，陳先生在手術後7天內就順利出院，跟一般病患接受全膝人工關節置換的住院天數相當，與過去研究顯示平均需要住院14天相比，有長足的進步，顯見本院推動的跨團隊照護發揮成效，醫療團隊的密切合作居功厥偉。所以，對於血友病患者，特別是年輕人，若出現關節不適，除了使用藥物積極控制關節出血之外，建議及早尋求骨科或復健專科的治療。