輝達帶旺AI卻非全科技業受惠！分析師：目前所有資金都在硬體
輝達帶旺AI，國外分析師Maribel Lopez卻直言，許多軟體企業都瘋狂嘗試使用輝達產品來開發服務，但不代表能保證後續有巨額回報，「現在所有的資金都在硬體上」，現在業內每個人都在等著看微軟是否可以在AI基礎上增加收入，若無，那麼短期內確實只有硬體製造商能夠賺錢。
記者鄭妤安／台北報導
AI處理器大廠輝達昨（23）日公布最新財報，第二季營收135.1億美元，季增88%，毛利率達71.2%，優於預期。展望第三季，輝達估營收160億元，數字較去年暴增170%，同樣優於分析師估的126億元，輝達財報與展望佳，也讓輝達盤後股價一度飆漲9%，股價衝破510美元新高。
根據外媒《Marketwatch》報導，輝達的驚人收益來自生成式AI，市場好奇科技股是否將全面受益於AI繁榮，這項技術以OpenAI 的ChatGPT 為代表，分析師Maribel Lopez指出，許多軟體企業都瘋狂嘗試使用輝達產品來開發服務，但不代表能保證後續有巨額回報，「現在所有的資金都在硬體上。」
Lopez表示，軟體在AI上的表現其中一個指標是微軟，現在業內每個人都在等著看微軟是否可以在AI基礎上增加收入，若無，那麼短期內確實只有硬體製造商能夠賺錢。
不過，一些大型雲端服務提供商也許會有機會，這些公司也是輝達設備的最大買家之一，但也會有流出資金的速度比流入還要快的可能性發生。