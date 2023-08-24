蕭亞軒真的is back！44歲生日爆喜訊　曝手術細節「右腿4根鋼釘」

天后蕭亞軒Elva在去年金曲獎上驚喜登台，宣告回歸後，終於在今（24）日在北京舉辦記者會，宣布加盟華納音樂，並曝光之後的發片、巡演計畫，恰好今天是她的44歲生日，在記者會上，現場粉絲驚喜幫她慶生，她則是罕見鬆口首度談動手術的心情。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蕭亞軒去年在金曲獎上高調表示「Elva is back」，卻又再度消失一段時間，直到上個月3日她才開直播表示在今年2月做了髖關節手術。在記者會上，蕭亞軒首次講述自己的髖關節核心減壓手術與植骨手術經歷，蕭亞軒提到，身體狀況充滿不同的驚喜，「今年初開刀後，重新開始學走路。」她透露去年在金曲獎前，就發生了右腿髖關節骨折，那時以為自己沒事，只吃止痛藥，沒想到會這麼嚴重，她坦言：「我很不喜歡去醫院，所以逃避。」動完手術後，現在她的右腿上有4根鋼釘。▲蕭亞軒在記者會上透露動手術的細節。（圖／華納音樂提供）蕭亞軒還透露，也是因為受傷的原因，擔心無法給歌迷帶來最完美的舞台，導致回歸的日程一直拖到了現在，蕭亞軒現場對粉絲真誠致歉，並和粉絲約定2024全球巡回演唱會上見。今天剛好是蕭亞軒的生日，記者會現場粉絲代表，與蕭亞軒的家人，包含大侄子一起推著蛋糕走向台前為她獻上生日驚喜，全場合唱生日快樂歌，讓蕭亞軒感動不已的說：「有粉絲、朋友、家人的支持，很滿足。我真的很感動，其實一路走來，我最感謝的就是我的歌迷，他們無條件地支持我、包容我、鼓勵我，即使是這麼多年的空白期，也一直耐心地等待我。蕭亞軒感性對粉絲說：「你們一直都是我的底氣，我也會帶著這份底氣，做出好的音樂作品，讓你們對我的喜歡也變得有底氣，蕭亞軒不會給你們丟人的。」「四小天后」發展大不同！江美琪與蕭亞軒曾是同事 范范跌落神壇蕭亞軒「鮮肉收割機」！摩登天后的男人 每一個都是天菜等級蕭亞軒奪世界音樂獎！是唯一華人女歌手 曾登葛萊美星光大道王陽明爆婚變！曾放閃蔡詩芸「以前都錯」打槍蕭亞軒、包餐廳慶生